Регулярного авиасообщения с Кипром и Тунисом ещё нет
Росавиация и Ростуризм предостерегли россиян от использования «вывозных рейсов» для полётов в отпуск, сообщает «Интерфакс».
В настоящее время с «целым рядом стран, включая Кипр и Тунис, регулярное авиасообщение не возобновлено», говорится в совместном заявлении двух ведомств.
«По данным направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предназначены для перелетов с туристическими целями. Мы понимаем желание туристов отдохнуть, а бизнеса - работать. При этом мы просим и туристов, и бизнес учитывать все сопутствующие риски. Турист рискует частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки и не оправдать доверия людей», - говорится в заявлении.
При этом Ростуризм и Росавиация порекомендовали туристам «тщательно выбирать направления для путешествий с учётом данных рисков», отмечает «Интерфакс».
Россиян призвали не использовать вывозные рейсы на Кипр и в Тунис для отпуска
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