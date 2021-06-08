В соревнованиях примут участие любители и ветераны спорта
В Иркутске на стадионе ИРНИТУ 26 июня пройдет открытый летний чемпионат области по лёгкой атлетике среди ветеранов и любителей. Торжественное открытие состоится в 11:50, регистрация участников будет проходить на месте соревнований с 10:00.
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины от 30 лет и старше, проживающие на территории Иркутской области, а также любители лёгкой атлетики в возрасте до 30 лет. Возраст участника определяется по количеству полных лет на 26 июня. Личные соревнования среди ветеранов лёгкой атлетики проводятся по пятилетним возрастным группам (30-34, 35-39, 40-44, 45-49 и так далее).
В программу соревнований включены следующие дисциплины: бег на 400 метров с барьерами, бег на 100, 200, 400, 1500, 5000 метров, эстафета 4х100 метров, прыжки в высоту и длину, толкание ядра, метание диска, копья, молота.
Из числа заявленных участников формируются районные и городские команды. Принадлежность спортсмена к команде определяется местом регистрации. Каждый участник команды имеет право участвовать только в двух зачётных видах и эстафете. В следующих видах участник выступает в личном первенстве. Предварительные заявки необходимо направить до 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Возрастное ограничение 0+
Легкоатлетов Иркутской области зовут на летний чемпионат
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