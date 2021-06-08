Саженцы высадили на месте бушевавших лесных пожаров
В Прибайкальском районе Бурятии, в километре от побережья озера Байкал, сотрудники Байкальского лесхоза и лесничества высадили саженцы сосны и кедра.
- В 2015 году почти вся республика была охвачена огнём. Прибайкальский район не стал исключением, местные жители буквально задыхались в дыму. Эта территория также пострадала от сильного пожара того года, - рассказали сотрудники Байкальского лесхоза и лесничества.
За несколько часов совместной работы лесники высадили 700 саженцев сосны и кедра.
- Саженцы мы выкопали под линиями электропередач и на противопожарных разрывах – там, где деревья должны вырубаться в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах. Думаю, что все саженцы приживутся и через несколько лет, тут будет красивый, молодой лес, - поделился главный лесничий Байкальского лесничества Андрей Баранов.
По информации республиканского агентства лесного хозяйства
В Бурятии в километре от Байкала высадили сосны и кедры
Общество, Фото:
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