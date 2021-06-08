В Бурятии в километре от Байкала высадили сосны и кедры

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Саженцы высадили на месте бушевавших лесных пожаров



В Прибайкальском районе Бурятии, в километре от побережья озера Байкал, сотрудники Байкальского лесхоза и лесничества высадили саженцы сосны и кедра.



- В 2015 году почти вся республика была охвачена огнём. Прибайкальский район не стал исключением, местные жители буквально задыхались в дыму. Эта территория также пострадала от сильного пожара того года, - рассказали сотрудники Байкальского лесхоза и лесничества.



За несколько часов совместной работы лесники высадили 700 саженцев сосны и кедра.



- Саженцы мы выкопали под линиями электропередач и на противопожарных разрывах – там, где деревья должны вырубаться в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах. Думаю, что все саженцы приживутся и через несколько лет, тут будет красивый, молодой лес, - поделился главный лесничий Байкальского лесничества Андрей Баранов.





По информации республиканского агентства лесного хозяйства

