Праздник посвящён открытию летнего туристического сезона
12 июня в Байкальске состоится фестиваль «Территория лета». Мероприятие пройдёт в рамках открытия летнего туристического сезона в Южном Прибайкалье, посвящённого году Байкала.
Праздник проведут на территории комплекса «Гора Соболиная» с 13:00 до 16:00. Гостей ждут ярмарка товаров, мастер-класс по изготовлению сувениров, выставка минералов, викторина «Байкальский дартс», детская зона развлечений, лотерея и многое другое. Вход на фестиваль свободный, сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.
По информации организаторов, целью фестиваля станет объединение основных игроков туристического рынка Южного Прибайкалья для создания качественного бренда «Отдых в Южном Прибайкалье».
Возрастное ограничение 0+
На юге Байкала проведут фестиваль «Территория лета»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В учениях мотострелков приняло участие более 500 военнослужащих
Девочек назвали Мия, Аврора и Серафима
В соревнованиях примут участие любители и ветераны спорта
Акции проводятся в преддверии празднования Дня России
Дочку назвали Варварой
Спортсменки выиграли три «золота» и две «бронзы»
Во втором «Бумажном ключе» приняли участие издательства, иллюстраторы, психологи и писатели
1 июня фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко отправился в фотоэкспедицию по восточному побережью Байкала и Баргузинской долине. Вашему вниманию — первый репортаж с берегов великого сибирского озера-моря
В программе фестиваля – камлания шамана, жатва и свадьба семейских
Количество площади архивохранилища увеличилось на 1085 кв. м
Новые регулярные авиарейсы откроют с 29 июня
В состав сборной вошли Стальвира Оршуш, Ирина Ологонова, Вероника Чумикова и Евгения Захарченко
Автору известных книг исполнилось бы в этом году 70 лет
Победители конкурса представят республику на грядущем фестивале
От устья Верхней Ангары до истока Ангары насчитывается около 600 км