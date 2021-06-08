На юге Байкала проведут фестиваль «Территория лета»

Праздник посвящён открытию летнего туристического сезона



12 июня в Байкальске состоится фестиваль «Территория лета». Мероприятие пройдёт в рамках открытия летнего туристического сезона в Южном Прибайкалье, посвящённого году Байкала.



Праздник проведут на территории комплекса «Гора Соболиная» с 13:00 до 16:00. Гостей ждут ярмарка товаров, мастер-класс по изготовлению сувениров, выставка минералов, викторина «Байкальский дартс», детская зона развлечений, лотерея и многое другое. Вход на фестиваль свободный, сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.



По информации организаторов, целью фестиваля станет объединение основных игроков туристического рынка Южного Прибайкалья для создания качественного бренда «Отдых в Южном Прибайкалье».



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