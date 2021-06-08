В учениях мотострелков приняло участие более 500 военнослужащих
Подразделение самоходных артиллерийских установок мотострелкового соединения Восточного военного округа в Бурятии провели первое тактическое учение с боевой стрельбой в летнем периоде обучения.
По сценарию учения условный противник прорвал оборону и вышел в тыл. Для уничтожения бронетехники были задействованы модернизованные 152-мм самоходные артиллерийские гаубицы «Акация». Расчёты выполнили огневые задачи ближнего боя, уничтожив противника прямой наводкой.
Также артиллеристы отработали задачи по уничтожению командно-наблюдательного пункта и бронетехники условного противника на удалении от 700 до 1 тысячи метров.
- В роли целей были установлены мишени, имитирующие танки и бронированную технику условного противника, на которых обозначены наиболее уязвимые части боевых машин – места рассадки личного состава, укладки боеприпасов, моторного отсека и бака с горючим, а также командно-наблюдательный пункт, - сообщает пресс-служба ВВО.
Всего в учении приняло участие более 500 военнослужащих. Было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.
В Бурятии «Акации» уничтожили «противника»
Общество, Фото:
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