В Бурятии «Акации» уничтожили «противника»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В учениях мотострелков приняло участие более 500 военнослужащих



Подразделение самоходных артиллерийских установок мотострелкового соединения Восточного военного округа в Бурятии провели первое тактическое учение с боевой стрельбой в летнем периоде обучения.



По сценарию учения условный противник прорвал оборону и вышел в тыл. Для уничтожения бронетехники были задействованы модернизованные 152-мм самоходные артиллерийские гаубицы «Акация». Расчёты выполнили огневые задачи ближнего боя, уничтожив противника прямой наводкой.



Также артиллеристы отработали задачи по уничтожению командно-наблюдательного пункта и бронетехники условного противника на удалении от 700 до 1 тысячи метров.



- В роли целей были установлены мишени, имитирующие танки и бронированную технику условного противника, на которых обозначены наиболее уязвимые части боевых машин – места рассадки личного состава, укладки боеприпасов, моторного отсека и бака с горючим, а также командно-наблюдательный пункт, - сообщает пресс-служба ВВО.



Всего в учении приняло участие более 500 военнослужащих. Было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.

