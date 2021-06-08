В состав сборной вошли Стальвира Оршуш, Ирина Ологонова, Вероника Чумикова и Евгения Захарченко
Международный рейтинговый борцовский турнир UWW Poland Open-2021 пройдёт в Варшаве с 10 по 11 июня. В состав команды России вошли все претенденты на участие в Олимпийских играх в Токио.
В составе женской сборной выступят четыре спортсменки из Бурятии: трёхкратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш (до 55 кг); чемпионка России, призёр чемпионата мира, чемпионка Европы Ирина Ологонова (до 57 кг); чемпионка России, призёр чемпионата Европы Вероника Чумикова (до 57 кг); призёр чемпионата Европы, чемпионка Европы U23 Евгения Захарченко (до 72 кг). Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
По информации федерации спортивной борьбы России, многие спортсменки сборной приняли решение бороться на категорию выше чем обычно. Это объясняется тем, что на рейтинговых турнирах отсутствует провес.
Борицы из Бурятии выступят на рейтинговом турнире в Польше
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Количество площади архивохранилища увеличилось на 1085 кв. м
Новые регулярные авиарейсы откроют с 29 июня
В состав сборной вошли Стальвира Оршуш, Ирина Ологонова, Вероника Чумикова и Евгения Захарченко
Автору известных книг исполнилось бы в этом году 70 лет
Победители конкурса представят республику на грядущем фестивале
От устья Верхней Ангары до истока Ангары насчитывается около 600 км
Глава Бурятии поручил увеличить количество автобусов для борьбы с распространением коронавируса
В лесных питомниках выращивают сеянцы сосны.
Чаще всего жители жалуются на несоблюдение масочного режима
Регулярного авиасообщения с Кипром и Тунисом ещё нет
Цырена Маланова стала второй «Вице-миссис Россия Европа 2021» на конкурсе в Москве
«Сам, конечно, тоже испугался», - рассказал о произошедшем спаситель детей
Саженцы высадили на месте бушевавших лесных пожаров
«Территория РОСТа» проходит с 2016 года и каждый год посвящена самым разным темам
Станция №6 обслуживает весь Октябрьский район