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Борицы из Бурятии выступят на рейтинговом турнире в Польше

Борицы из Бурятии выступят на рейтинговом турнире в Польше
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В состав сборной вошли Стальвира Оршуш, Ирина Ологонова, Вероника Чумикова и Евгения Захарченко

Международный рейтинговый борцовский турнир UWW Poland Open-2021 пройдёт в Варшаве с 10 по 11 июня. В состав команды России вошли все претенденты на участие в Олимпийских играх в Токио.

В составе женской сборной выступят четыре спортсменки из Бурятии: трёхкратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш (до 55 кг); чемпионка России, призёр чемпионата мира, чемпионка Европы Ирина Ологонова (до 57 кг); чемпионка России, призёр чемпионата Европы Вероника Чумикова (до 57 кг); призёр чемпионата Европы, чемпионка Европы U23 Евгения Захарченко (до 72 кг). Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

По информации федерации спортивной борьбы России, многие спортсменки сборной приняли решение бороться на категорию выше чем обычно. Это объясняется тем, что на рейтинговых турнирах отсутствует провес.
Бурятия спорт женская борьба турнир
 
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