Борицы из Бурятии выступят на рейтинговом турнире в Польше

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В состав сборной вошли Стальвира Оршуш, Ирина Ологонова, Вероника Чумикова и Евгения Захарченко



Международный рейтинговый борцовский турнир UWW Poland Open-2021 пройдёт в Варшаве с 10 по 11 июня. В состав команды России вошли все претенденты на участие в Олимпийских играх в Токио.



В составе женской сборной выступят четыре спортсменки из Бурятии: трёхкратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш (до 55 кг); чемпионка России, призёр чемпионата мира, чемпионка Европы Ирина Ологонова (до 57 кг); чемпионка России, призёр чемпионата Европы Вероника Чумикова (до 57 кг); призёр чемпионата Европы, чемпионка Европы U23 Евгения Захарченко (до 72 кг). Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



По информации федерации спортивной борьбы России, многие спортсменки сборной приняли решение бороться на категорию выше чем обычно. Это объясняется тем, что на рейтинговых турнирах отсутствует провес.

