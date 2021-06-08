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В Иркутске установят памятник первому брандмайору

В Иркутске установят памятник первому брандмайору
Общество, 
Памятник появится в сквере

В Иркутске появится памятник первому брандмайору города Александру Францевичу Домишкевичу. Памятник установят в сквере, находящемся на пересечении улиц Дзержинского и Лапина, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Александр Домишкевич был принят на государственную службу в 1894 году, сперва помощником полицейского пристава, а затем трудился приставом. Он живо интересовался пожарным делом и состоял в добровольном пожарном обществе. В 1901 году Домишкевич был назначен на должность Иркутского брандмейстера. На этом посту он много сделал для пожарной безопасности города.

О деятельности Александра Францевича на этом посту, а с 1911 года – в должности 1-го Иркутского брандмайора Иркутска, остались печатные и документальные свидетельства. В 1906 году в одном из выпусков журнала «Пожарное дело» автор статьи Родионов, представитель местной прессы и член Добровольного пожарного общества, подробно перечислил заслуги прославленного иркутянина:

«Из всего, что сделано Домишкевичем за свою службу городу, первое место должно занимать произведённая по его мысли постройка при Второй пожарной части трубнаго помещения и конюшни с автоматически закрывающимися дверями и постановкою в конюшне лошадей головами к выходу и привязанных на цепях с откидными карабинами, благодаря чему запряжка производится в 38-40 секунд.

Затем по его настояниям, сочувственно встречаемым Иркутским городским управлением, увеличены и улучшены помещения первой, второй и четвёртой пожарных частей, а при первых двух учреждены резервы, увеличивающие пожарный обоз, могущий делать два самостоятельных выезда на отдельные пожары.

Часть летних экипажей переставлена с простых дрог на рессорныя, заказана по его указаниям в Санкт-Петербургском пожарном депо и поставлена в строй механическая раздвижная лестница, приобретена новая паровая пожарная машина, а ручным пожарным трубам приспособлены для зимних работ подогреватели воды.

Все четыре пожарныя части города соединены общим телефоном и, вместе с тем, с командами Добpoвoльнaгo пожарнаго общества и общества взаимнаго страхования, на каланчевых постах введены новыя пожарныя сигналы, а во время выезда команд - сигналы на рожках. Упорядочены пожарные колодцы, а для работы пожарных в дыму приобретены надлежащие аппараты и инструменты для перерезывания электрических проводов».


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