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Миномётчики уничтожили «противника» в Бурятии. Видео

Миномётчики уничтожили «противника» в Бурятии. Видео
Общество, 
Условного противника военные подавали залповой стрельбой

Миномётчики мотострелкового соединения подавили условного противника залповой стрельбой на полигоне «Бурдуны» в Бурятии.

По замыслу учения, противник укрылся в ложбине горной местности, оборудовав огневые позиции для ведения артиллерийского огня.

- Командиры мотострелковых подразделений во взаимодействии с артиллеристами провели ночную разведку местности для определения координат орудий условного противника и своевременно передали данные на командный пункт, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

  

Получив целеуказания, расчёты 120-миллиметровых миномётов «Сани» уничтожили цели, имитирующие позиции условного противника на удалении до двух тысяч метров. Корректировку огня вели артиллерийские корректировщики с наблюдательного поста, расположенного на огневой позиции.

- При проведении боевых стрельб присутствовали курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (Благовещенск). Они учились руководить расчётами, проводить разведку местности, корректировать огонь и подавать правильные команды расчётам, - сообщили в Восточном военном округе.

В учении приняли участие порядка 200 военнослужащих мотострелковых и артиллерийских подразделений и около 50 единиц вооружения и военной техники.
военнослужащие учения
 
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