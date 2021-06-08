Миномётчики уничтожили «противника» в Бурятии. Видео









Получив целеуказания, расчёты 120-миллиметровых миномётов «Сани» уничтожили цели, имитирующие позиции условного противника на удалении до двух тысяч метров. Корректировку огня вели артиллерийские корректировщики с наблюдательного поста, расположенного на огневой позиции.



- При проведении боевых стрельб присутствовали курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (Благовещенск). Они учились руководить расчётами, проводить разведку местности, корректировать огонь и подавать правильные команды расчётам, - сообщили в Восточном военном округе.



В учении приняли участие порядка 200 военнослужащих мотострелковых и артиллерийских подразделений и около 50 единиц вооружения и военной техники.



Миномётчики мотострелкового соединения подавили условного противника залповой стрельбой на полигоне «Бурдуны» в Бурятии.По замыслу учения, противник укрылся в ложбине горной местности, оборудовав огневые позиции для ведения артиллерийского огня.- Командиры мотострелковых подразделений во взаимодействии с артиллеристами провели ночную разведку местности для определения координат орудий условного противника и своевременно передали данные на командный пункт, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.