В Улан-Удэ прошёл фестиваль детской и юношеской книги

Во втором «Бумажном ключе» приняли участие издательства, иллюстраторы, психологи и писатели
В Улан-Удэ во второй раз прошёл фестиваль детской и юношеской книги «Бумажный ключ». Мероприятия фестиваля посетило более тысячи человек.
На книжной ярмарке улан-удэнские читатели приобрели книги детских издательств России по издательским ценам. Также представители издательств провели лекции, где рассказали, что читать малышам и подросткам, как развивать культуру чтения в семье, о новых форматах детских изданий, о своих новинках и провели мастер-классы по детским книгам. Для специалистов муниципальных библиотек была подготовлена большая программа, включающая лекции и практические занятия по развитию у детей и подростков культуры чтения, популяризации произведений современных авторов.
Гостем фестиваля стала писательница и переводчица Надежда Беленькая. Надежда переводила с испанского Хулио Кортасара, Артуро Переса-Реверте, Хуана Марсе, с каталанского – Мерсе Родореду, преподавала испанский язык в Российском университете дружбы народов. Публиковалась в журнале «Новый мир», в сборниках прозы в Германии и Швейцарии. Писательница провела мастер-классы по своей новой книге, где ребята учились создавать волшебство собственными силами и доступными средствами.
Также гостем фестиваля стал иллюстратор Тимофей Яржомбек. Тимофей рассказал о своем творчестве и представил книги, созданные совместно с поэтом Алексеем Олейниковым.
В дни фестиваля прошли встречи с художниками и иллюстраторами Бурятии. Художница Александра Дугарова представила свою книгу «Гурбан онтохонууд» («Три сказки»), иллюстратор Саяна Хомонова провела мастер-класс по своей книге «Байкальский счёт», иллюстратор Динара Сариева провела практический урок по основным приёмам digital-иллюстрации. Художница Дарима Контакова рассказала о жанре «книга художника», о техниках создания книг и показала проекты книг ручной работы. Иллюстратор Ольга Ертаханова провела творческую встречу, где презентовала новую книгу «Тибетские народные сказки».
В рамках программы состоялись встречи с психологами. Преподаватели ВСГИК Елена Покацкая и Елена Орешкина рассказали о том, как развить читательскую активность у подростков. Детский и семейный психолог Елена Хонихоева рассказала о методе сказкотерапии. Про эмоциональный интеллект ребятам рассказала педагог-психолог детского клуба «BabyBoom+» Анна Ведениктова.
Образовательные центры «Уникальный навык» и «Гимназист» провели творческие и познавательные мастер-классы, а национальная библиотека РБ – игру-викторину с призами ко Дню русского языка. Ещё одна игра «Литературная мафия», где главные роли разыграли «поэты» и «редакторы», была организована журналом «Байкал». Кроме этого, на фестивале была представлена проекционная комната с проекцией, созданной моушн-дизайнером Арюной Булутовой.
Детско-юношеская библиотека представила книжную выставку детской литературы из фонда библиотеки, а также детский читальный зал «Книжная поляна». Помощь в проведении фестиваля оказали «Волонтёры культуры», которые курировали площадки, помогали посетителям с навигацией и обеспечением масочного режима, объявляли программу, а также полностью организовали площадку с настольными играми. Об этом сообщает пресс-служба РДЮБ.
В Улан-Удэ прошёл фестиваль детской и юношеской книги
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