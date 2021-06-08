В Бурятии на спартакиаде быстрее всех оказались полицейских

Кросс состоялся на Верхней Берёзовке
В рамках спартакиады Бурятского республиканского отделения общества «Динамо» на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу.
Всего в чемпионате приняло участие более 50 динамовцев из 13 команд коллективов физической культуры органов госбезопасности и правопорядка Бурятии.
Среди мужчин золото завоевал боец спецназа «Гром» управления наркоконтроля МВД Бурятии Александр Канцебура.
Среди 13 команд правоохранительных органов региона сотрудники ОМВД России по Кабанскому району Бурятии заняли третье место. Полицейские отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых МВД заняли второе место. Победили представители ОМВД России по Закаменскому району.
Победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями и ценными подарками.
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