В Забайкалье долгожительница отметила 90-летний юбилей

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

Юбиляру пожелали здоровья, мудрости и всеобщего уважения



В селе Семиозёрном Могочинского района Забайкальского края 7 июня принимала поздравления Ольга Ивановна Волкова. Долгожительнице в этот день отпраздновала круглую дату – ей исполнилось 90 лет.



С юбилеем Ольгу Волкову поздравляли представители отдела ЗАГС Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов администрации Могочинского района. Они передали юбилярше поздравления от главы муниципального района Анатолия Сорокотягина и своих организаций, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.



- У Ольги Ивановны одна дочь, сейчас она воспитывает троих внучат, - рассказала заведующая отделом ЗАГС Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов Надежда Кейсиди. – Это добрейшей души человек, молода душой, всем передает заряд любви, оптимизма и желания жить. Мы от всего сердца желаем ей здоровья, мудрости и всеобщего уважения.

