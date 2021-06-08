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Тополиный пух, жара, июнь: В Бурятии дали советы аллергикам

Тополиный пух, жара, июнь: В Бурятии дали советы аллергикам
Общество,  Фото:pixabay.com
Влажную уборку советуют делать до трёх раз в день

Тополиный пух в начале лета неизменный спутник жителей российских городов. Тополиный пух переносит аллергены — пыльцу и пыль, а также может нарушить работу кондиционеров и систем вентиляции. Период появления тополиного пуха совпадает с периодом цветения злаковых растений, которые могут вызывать аллергические реакции. Если каждый год, когда на улице появляется тополиный пух, вы замечаете у себя такие симптомы как заложенность носа, чихание, при этом у вас нет температуры, то это основные признаки аллергии или поллиноза — реакции на пыльцу.

Специалисты центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии дали советы аллергикам.

Рекомендуется максимально ограничить контакт с потенциальными аллергенами, которые разносятся вместе с пухом.

- Как можно меньше выходите на улицу, особенно в сухую, жаркую и ветреную погоду, когда пуха в воздухе больше всего. При высокой влажности, вскоре после дождя пуха в воздухе почти не бывает, - поясняют в центре гигиены и эпидемиологии в Бурятии.

Также нужно постараться не допускать попадания пуха в квартиру, в офис, в салон машины. Для этого лучше как можно реже открывать окна, повесить на них мелкую москитную сетку или марлю, смоченную водой.

- Регулярно делайте тщательную влажную уборку: ежедневно, если пуха очень много, то два-три раза в день. Чтобы уменьшить симптомы, можно использовать маску, - пояснили специалисты.

При возвращении с улицы аллергикам советуют тщательно умываться, а лучше принять душ, а также промыть нос.

- Как можно чаще меняйте и хорошо стирайте свою повседневную одежду, особенно ту, в которой выходите на улицу, и постельное бельё. Протирайте чаще оргтехнику на рабочем месте, которая под влиянием электростатического напряжения активно притягивает пыль. Не занимайтесь самолечением аллергии, обязательно обратитесь к врачу, - призывают специалисты.

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