В Бурятии выбрали вокалистов для фестиваля «Золотой голос Байкала»

Победители конкурса представят республику на грядущем фестивале



В Бурятии объявлены имена пятёрки победителей конкурса вокалистов в рамках международного фестиваля «Золотой голос Байкала».



Три исполнителя были выбраны членами жюри. Гран-при получила Елена Шагдурова. Также победителями стали Баяр Дамдинжапов и Аюна Дашадылыкова. Ещё двое финалистов определились в народном голосовании. Конкурсантами, набравшими наибольшее количество голосов в интернет-голосовании, стали Дугарма Цыренова и Эльвира Цыденова.



Уже в этом месяце они начнут работу с хормейстерами, постановщиками и артистами театра «Байкал». Новоиспеченным артистам предстоит исполнить новые песни, которые были написаны композиторами специально для конкурса, и в июле защитить честь Бурятии на фестивале «Золотой голос Байкала». Им предстоит вступить в конкуренцию с исполнителями из Греции, Франции, Индии, Казахстана, а также национальных регионов России - Республики Алтай, Башкортостана, Татарстана, Калмыкии, Тывы и Якутии.



- Мы наблюдаем за рождением новых звёзд, которые зажигает театр «Байкал». За полтора месяца исполнители пройдут тщательную подготовку на базе театра, повысят уровень исполнительства. Организаторы, также, снимут для каждого клипы и запишут фонограмму. Я уверена, это заложит прочный фундамент для их дальнейшего творчества, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Напомним, что конкурс исполнителей песен на бурятском языке стартовал в начале мая. Всего было подано 188 заявок из регионов России. Об этом сообщает пресс-служба театра песни и танца «Байкал».



Справка



Международный фестиваль исполнителей этнической песни «Золотой голос Байкала» пройдёт с 20 по 24 июля в Улан-Удэ. В конкурсной программе фестиваля за лучшее исполнении поборются этнопевцы со всего мира. В первом туре им предстоит исполнить песню из собственного репертуара. Во втором, ключевом и зрелищном этапе они посоревнуются в лучшем исполнении бурятских песен. Оценивать их будет международное жюри.



Первый фестиваль «Золотой голос Байкала» состоялся в 2008 году, тогда в нём приняли участие эстрадные певцы из разных стран. Им удалось удивить публику своей интерпретацией и исполнением бурятской песни.



Возрастное ограничение 6+

