В Бурятии выбрали вокалистов для фестиваля «Золотой голос Байкала»

Победители конкурса представят республику на грядущем фестивале
В Бурятии объявлены имена пятёрки победителей конкурса вокалистов в рамках международного фестиваля «Золотой голос Байкала».
Три исполнителя были выбраны членами жюри. Гран-при получила Елена Шагдурова. Также победителями стали Баяр Дамдинжапов и Аюна Дашадылыкова. Ещё двое финалистов определились в народном голосовании. Конкурсантами, набравшими наибольшее количество голосов в интернет-голосовании, стали Дугарма Цыренова и Эльвира Цыденова.
Уже в этом месяце они начнут работу с хормейстерами, постановщиками и артистами театра «Байкал». Новоиспеченным артистам предстоит исполнить новые песни, которые были написаны композиторами специально для конкурса, и в июле защитить честь Бурятии на фестивале «Золотой голос Байкала». Им предстоит вступить в конкуренцию с исполнителями из Греции, Франции, Индии, Казахстана, а также национальных регионов России - Республики Алтай, Башкортостана, Татарстана, Калмыкии, Тывы и Якутии.
- Мы наблюдаем за рождением новых звёзд, которые зажигает театр «Байкал». За полтора месяца исполнители пройдут тщательную подготовку на базе театра, повысят уровень исполнительства. Организаторы, также, снимут для каждого клипы и запишут фонограмму. Я уверена, это заложит прочный фундамент для их дальнейшего творчества, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Напомним, что конкурс исполнителей песен на бурятском языке стартовал в начале мая. Всего было подано 188 заявок из регионов России. Об этом сообщает пресс-служба театра песни и танца «Байкал».
Справка
Международный фестиваль исполнителей этнической песни «Золотой голос Байкала» пройдёт с 20 по 24 июля в Улан-Удэ. В конкурсной программе фестиваля за лучшее исполнении поборются этнопевцы со всего мира. В первом туре им предстоит исполнить песню из собственного репертуара. Во втором, ключевом и зрелищном этапе они посоревнуются в лучшем исполнении бурятских песен. Оценивать их будет международное жюри.
Первый фестиваль «Золотой голос Байкала» состоялся в 2008 году, тогда в нём приняли участие эстрадные певцы из разных стран. Им удалось удивить публику своей интерпретацией и исполнением бурятской песни.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии выбрали вокалистов для фестиваля «Золотой голос Байкала»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победители конкурса представят республику на грядущем фестивале
Глава Бурятии поручил увеличить количество автобусов для борьбы с распространением коронавируса
В лесных питомниках выращивают сеянцы сосны.
Чаще всего жители жалуются на несоблюдение масочного режима
Регулярного авиасообщения с Кипром и Тунисом ещё нет
Цырена Маланова стала второй «Вице-миссис Россия Европа 2021» на конкурсе в Москве
Саженцы высадили на месте бушевавших лесных пожаров
«Территория РОСТа» проходит с 2016 года и каждый год посвящена самым разным темам
Станция №6 обслуживает весь Октябрьский район
Концерт состоялся в оперном театре
Памятник появится в сквере
Условного противника военные подавили залповой стрельбой
Кросс состоялся на Верхней Берёзовке
Спортсменка из Бурятии является первым номером европейского рейтинга
Волонтёрские штабы возобновляют свою работу не только в Улан-Удэ, но и во всех районах