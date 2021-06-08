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Нерпа сопровождала инспекторский катер на Байкале

Нерпа сопровождала инспекторский катер на Байкале
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
Видео с нерпой снял госинспектор

Молодая байкальская нерпа сопровождала инспекторский катер в «Заповедном Подлеморье». «Доверие, уверенность и любопытство - свойственны добрым», - отмечают в учреждении.

Видео снял один из инспекторов оперативной группы «Баргузин». На записи нерпа спокойно плывёт рядом с катером и не боится людей. 



Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в заказнике «Фролихинский» медведь пытался попасть на патрульный катер.

- У особей бурого медведя, которые обитают на заповедных территориях, отсутствует страх перед человеком, - сообщали тогда в ФГБУ «Заповедное Подлеморье». 
нерпы Байкал
 
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