Нерпа сопровождала инспекторский катер на Байкале

Видео с нерпой снял госинспектор
Молодая байкальская нерпа сопровождала инспекторский катер в «Заповедном Подлеморье». «Доверие, уверенность и любопытство - свойственны добрым», - отмечают в учреждении.
Видео снял один из инспекторов оперативной группы «Баргузин». На записи нерпа спокойно плывёт рядом с катером и не боится людей.
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Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в заказнике «Фролихинский»
медведь пытался попасть на патрульный катер
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- У особей бурого медведя, которые обитают на заповедных территориях, отсутствует страх перед человеком, - сообщали тогда в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
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