Нерпа сопровождала инспекторский катер на Байкале









Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в заказнике «Фролихинский»



- У особей бурого медведя, которые обитают на заповедных территориях, отсутствует страх перед человеком, - сообщали тогда в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в заказнике «Фролихинский» медведь пытался попасть на патрульный катер - У особей бурого медведя, которые обитают на заповедных территориях, отсутствует страх перед человеком, - сообщали тогда в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Молодая байкальская нерпа сопровождала инспекторский катер в «Заповедном Подлеморье». «Доверие, уверенность и любопытство - свойственны добрым», - отмечают в учреждении.Видео снял один из инспекторов оперативной группы «Баргузин». На записи нерпа спокойно плывёт рядом с катером и не боится людей.