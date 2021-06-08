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Лудуб Очиров сыграл на морин-хууре на Чёрном море

Лудуб Очиров сыграл на морин-хууре на Чёрном море
Общество, 
Композитор Лудуб Очиров участвует в фестивале «Таврида»

Молодой бурятский певец и композитор Лудуб Очиров сыграл на морин-хууре на берегу Чёрного моря. Видео игры Лудуба и его новых друзей на музыкальных инструментах, а также исполнения им песни на бурятском языке появилось в Instagram.

- На фестивале «Таврида.Арт», с новыми друзьями сыграли на берегу Чёрного моря, - подписал он видео в соцсети.


Первая в этом году смена форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» началась 2 июня в Крыму. Новый образовательный сезон «Тавриды» открыла арт-школа #МЫВМЕСТЕ.

- Арт-школа #МЫВМЕСТЕ открывает череду творческих заездов. Особенность этой программы в том, что она посвящена теме профессиональных компетенций творцов с инвалидностью, которые креативят наравне со всеми. На этой школе мы отберём номера для фестиваля «Таврида.АРТ», который пройдёт на нашей площадке в Капсельской бухте. Это будут совместные выступления резидентов арт-кластера и участников с ОВЗ, – сообщил Сергей Першин, руководитель арт-кластера «Таврида».

По данным пресс-службы арт-кластера, 260 молодых деятелей культуры и искусств, которые развиваются в сфере креативных индустрий, приехали из 66 регионов России в Крым, чтобы в течение 5 дней учиться, вдохновляться и создавать творческие коллаборации. Впервые в истории «Тавриды» участниками арт-школы стали 70 молодых творцов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Как сообщал «Байкал-Dailу», в мае Лудуб Очиров одержал победу на международном конкурсе молодых композиторов имени Прокофьева.

В апреле он сыграл с оркестром прославленного музыканта Игоря Бутмана в одном из московских заведений.

Этой зимой Лудуб на морин-хууре исполнил хит Dance Monkey.

Лудуб Очиров морин-хуур
 
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