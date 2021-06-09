Отборочные этапы состоятся в муниципальных образованиях до 15 августа
В Иркутске 29 сентября пройдёт региональный этап спартакиады «И невозможное возможно…», в котором примут участие спортсмены по четырём нозологическим группам – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, интеллектуального развития.
- Спартакиада «И невозможное возможно…» проходит раз в два года в два этапа. Впервые она состоялась в 2017 году и стала традиционным мероприятием, проводимым министерством спорта и министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Спартакиада – это большой спортивный праздник, позволяющий содействовать развитию адаптивного спорта в территориях и определить лучшее муниципальное образование в сфере работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, - отметил заместителя министра спорта Павел Богатырёв.
На совещании по подготовке и проведению спартакиады были определены сроки проведения её этапов. Первый, муниципальный, этап необходимо провести до 15 августа, и сформировать сборную команду муниципального образования для дальнейшего участия в спартакиаде. Заявки на региональный этап принимаются до 20 сентября текущего года.
В программу спартакиады включены: волейбол и волейбол сидя, дартс, настольный теннис, шоудаун, шаффлборд, лёгкая атлетика, шашки, плавание. Участникам предстоит выполнять нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Кроме этого, для участников будут проводиться мастер-классы и работать выставка. Для помощи в проведении спартакиады привлекут волонтёров, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Возрастное ограничение 0+
В Иркутской области проведут параспартакиаду «И невозможное возможно…»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнования пройдут на Читинской госконюшне
Отборочные этапы состоятся в муниципальных образованиях до 15 августа
В Улан-Удэ осадков не ожидается
Проект, где каждый желающий мог испытать себя в качестве художника, стартовал в марте
Юбиляру пожелали здоровья, мудрости и всеобщего уважения
Праздник посвящён открытию летнего туристического сезона
В учениях мотострелков приняло участие более 500 военнослужащих
Девочек назвали Мия, Аврора и Серафима
В соревнованиях примут участие любители и ветераны спорта
Акции проводятся в преддверии празднования Дня России
Дочку назвали Варварой
Спортсменки выиграли три «золота» и две «бронзы»
Во втором «Бумажном ключе» приняли участие издательства, иллюстраторы, психологи и писатели
1 июня фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко отправился в фотоэкспедицию по восточному побережью Байкала и Баргузинской долине. Вашему вниманию — первый репортаж с берегов великого сибирского озера-моря
В программе фестиваля – камлания шамана, жатва и свадьба семейских