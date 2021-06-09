 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 июня

08 июня

Популярное

В Иркутской области проведут параспартакиаду «И невозможное возможно…»

В Иркутской области проведут параспартакиаду «И невозможное возможно…»
Общество,  Фото:pixabay.com
Отборочные этапы состоятся в муниципальных образованиях до 15 августа

В Иркутске 29 сентября пройдёт региональный этап спартакиады «И невозможное возможно…», в котором примут участие спортсмены по четырём нозологическим группам – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, интеллектуального развития.

- Спартакиада «И невозможное возможно…» проходит раз в два года в два этапа. Впервые она состоялась в 2017 году и стала традиционным мероприятием, проводимым министерством спорта и министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Спартакиада – это большой спортивный праздник, позволяющий содействовать развитию адаптивного спорта в территориях и определить лучшее муниципальное образование в сфере работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, - отметил заместителя министра спорта Павел Богатырёв.

На совещании по подготовке и проведению спартакиады были определены сроки проведения её этапов. Первый, муниципальный, этап необходимо провести до 15 августа, и сформировать сборную команду муниципального образования для дальнейшего участия в спартакиаде. Заявки на региональный этап принимаются до 20 сентября текущего года.

В программу спартакиады включены: волейбол и волейбол сидя, дартс, настольный теннис, шоудаун, шаффлборд, лёгкая атлетика, шашки, плавание. Участникам предстоит выполнять нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Кроме этого, для участников будут проводиться мастер-классы и работать выставка. Для помощи в проведении спартакиады привлекут волонтёров, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
инваспорт спартакиада Иркутская область спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите на скачках «Александра Невского» ожидают конников Бурятии
В Чите на скачках «Александра Невского» ожидают конников Бурятии
Общество, 09.06.2021
Соревнования пройдут на Читинской госконюшне
В Иркутской области проведут параспартакиаду «И невозможное возможно…»
В Иркутской области проведут параспартакиаду «И невозможное возможно…»
Общество, 09.06.2021
Отборочные этапы состоятся в муниципальных образованиях до 15 августа
В Бурятии становится теплее
В Бурятии становится теплее
Общество, 09.06.2021
В Улан-Удэ осадков не ожидается
В Улан-Удэ откроется итоговая выставка проекта «Натурные вторники»
В Улан-Удэ откроется итоговая выставка проекта «Натурные вторники»
Общество, 08.06.2021
Проект, где каждый желающий мог испытать себя в качестве художника, стартовал в марте
В Забайкалье долгожительница отметила 90-летний юбилей
В Забайкалье долгожительница отметила 90-летний юбилей
Общество, 08.06.2021
Юбиляру пожелали здоровья, мудрости и всеобщего уважения
На юге Байкала проведут фестиваль «Территория лета»
На юге Байкала проведут фестиваль «Территория лета»
Общество, 08.06.2021
Праздник посвящён открытию летнего туристического сезона
В Бурятии «Акации» уничтожили «противника»
В Бурятии «Акации» уничтожили «противника»
Общество, 08.06.2021
В учениях мотострелков приняло участие более 500 военнослужащих
Легкоатлетов Иркутской области зовут на летний чемпионат
Легкоатлетов Иркутской области зовут на летний чемпионат
Общество, 08.06.2021
В соревнованиях примут участие любители и ветераны спорта
Жителей Бурятии приглашают на флешмобы «Окна России» и «Флаги России»
Жителей Бурятии приглашают на флешмобы «Окна России» и «Флаги России»
Общество, 08.06.2021
Акции проводятся в преддверии празднования Дня России
Иркутские тяжелоатлетки завоевали медали чемпионата России
Иркутские тяжелоатлетки завоевали медали чемпионата России
Общество, 08.06.2021
Спортсменки выиграли три «золота» и две «бронзы»
В Улан-Удэ прошёл фестиваль детской и юношеской книги
В Улан-Удэ прошёл фестиваль детской и юношеской книги
Общество, 08.06.2021
Во втором «Бумажном ключе» приняли участие издательства, иллюстраторы, психологи и писатели
Байкал в начале лета
Байкал в начале лета
Общество, 08.06.2021
1 июня фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко отправился в фотоэкспедицию по восточному побережью Байкала и Баргузинской долине. Вашему вниманию — первый репортаж с берегов великого сибирского озера-моря
Чита примет фестиваль культур края «Люди и солнце»
Чита примет фестиваль культур края «Люди и солнце»
Общество, 08.06.2021
В программе фестиваля – камлания шамана, жатва и свадьба семейских

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^