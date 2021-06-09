В Иркутской области проведут параспартакиаду «И невозможное возможно…»

Отборочные этапы состоятся в муниципальных образованиях до 15 августа



В Иркутске 29 сентября пройдёт региональный этап спартакиады «И невозможное возможно…», в котором примут участие спортсмены по четырём нозологическим группам – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, интеллектуального развития.



- Спартакиада «И невозможное возможно…» проходит раз в два года в два этапа. Впервые она состоялась в 2017 году и стала традиционным мероприятием, проводимым министерством спорта и министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Спартакиада – это большой спортивный праздник, позволяющий содействовать развитию адаптивного спорта в территориях и определить лучшее муниципальное образование в сфере работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, - отметил заместителя министра спорта Павел Богатырёв.



На совещании по подготовке и проведению спартакиады были определены сроки проведения её этапов. Первый, муниципальный, этап необходимо провести до 15 августа, и сформировать сборную команду муниципального образования для дальнейшего участия в спартакиаде. Заявки на региональный этап принимаются до 20 сентября текущего года.



В программу спартакиады включены: волейбол и волейбол сидя, дартс, настольный теннис, шоудаун, шаффлборд, лёгкая атлетика, шашки, плавание. Участникам предстоит выполнять нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Кроме этого, для участников будут проводиться мастер-классы и работать выставка. Для помощи в проведении спартакиады привлекут волонтёров, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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