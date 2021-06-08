 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 июня

07 июня

Популярное

Жителей Бурятии приглашают на флешмобы «Окна России» и «Флаги России»

Жителей Бурятии приглашают на флешмобы «Окна России» и «Флаги России»
Общество,  Фото:pixabay.com
Акции проводятся в преддверии празднования Дня России

Юным жителям Бурятии предлагают стать участниками флешмобов «Окна России» и «Флаги России – 12 июня». Проведение акций приурочено к празднованию Дня России.

Для участия в акции «Окна России» нужно раскрасить стёкла в цвета триколора или нарисовать герб России. Также можно пофантазировать и изобразить российские пейзажи.

Желающим принять участие во флешмобе «Флаги России – 12 июня» предлагается нарисовать рисунок на бумаге или асфальте, сделать граффити или поделку, кондитерское изделие, вышивку и прочее.

Фото и видео акций публикуются на страницах участников и отмечаются хештегами #МыРоссия, #СтранаПобедителей, а также аккаунтом городского дворца детского (юношеского) творчества (@dvorec03).

12 июня городской дворец опубликует лучшие и необычные работы на своей цифровой площадке, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 0+
флеш-моб Бурятия акция день России дети
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии «Акации» уничтожили «противника»
В Бурятии «Акации» уничтожили «противника»
Общество, 08.06.2021
В учениях мотострелков приняло участие более 500 военнослужащих
Легкоатлетов Иркутской области зовут на летний чемпионат
Легкоатлетов Иркутской области зовут на летний чемпионат
Общество, 08.06.2021
В соревнованиях примут участие любители и ветераны спорта
Жителей Бурятии приглашают на флешмобы «Окна России» и «Флаги России»
Жителей Бурятии приглашают на флешмобы «Окна России» и «Флаги России»
Общество, 08.06.2021
Акции проводятся в преддверии празднования Дня России
Иркутские тяжелоатлетки завоевали медали чемпионата России
Иркутские тяжелоатлетки завоевали медали чемпионата России
Общество, 08.06.2021
Спортсменки выиграли три «золота» и две «бронзы»
В Улан-Удэ прошёл фестиваль детской и юношеской книги
В Улан-Удэ прошёл фестиваль детской и юношеской книги
Общество, 08.06.2021
Во втором «Бумажном ключе» приняли участие издательства, иллюстраторы, психологи и писатели
Байкал в начале лета
Байкал в начале лета
Общество, 08.06.2021
1 июня фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко отправился в фотоэкспедицию по восточному побережью Байкала и Баргузинской долине. Вашему вниманию — первый репортаж с берегов великого сибирского озера-моря
Чита примет фестиваль культур края «Люди и солнце»
Чита примет фестиваль культур края «Люди и солнце»
Общество, 08.06.2021
В программе фестиваля – камлания шамана, жатва и свадьба семейских
Госархив Бурятии обзавёлся новым хранилищем
Госархив Бурятии обзавёлся новым хранилищем
Общество, 08.06.2021
Количество площади архивохранилища увеличилось на 1085 кв. м
Самолёты из Читы будут летать в Тынду
Самолёты из Читы будут летать в Тынду
Общество, 08.06.2021
Новые регулярные авиарейсы откроют с 29 июня
Борицы из Бурятии выступят на рейтинговом турнире в Польше
Борицы из Бурятии выступят на рейтинговом турнире в Польше
Общество, 08.06.2021
В состав сборной вошли Стальвира Оршуш, Ирина Ологонова, Вероника Чумикова и Евгения Захарченко
Ушла из жизни забайкальская писательница Елена Стефанович
Ушла из жизни забайкальская писательница Елена Стефанович
Общество, 08.06.2021
Автору известных книг исполнилось бы в этом году 70 лет
В Бурятии выбрали вокалистов для фестиваля «Золотой голос Байкала»
В Бурятии выбрали вокалистов для фестиваля «Золотой голос Байкала»
Общество, 08.06.2021
Победители конкурса представят республику на грядущем фестивале
На одних берегах Байкала цветёт черёмуха, на других – ещё лёд
На одних берегах Байкала цветёт черёмуха, на других – ещё лёд
Общество, 08.06.2021
От устья Верхней Ангары до истока Ангары насчитывается около 600 км

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^