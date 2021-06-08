Акции проводятся в преддверии празднования Дня России
Юным жителям Бурятии предлагают стать участниками флешмобов «Окна России» и «Флаги России – 12 июня». Проведение акций приурочено к празднованию Дня России.
Для участия в акции «Окна России» нужно раскрасить стёкла в цвета триколора или нарисовать герб России. Также можно пофантазировать и изобразить российские пейзажи.
Желающим принять участие во флешмобе «Флаги России – 12 июня» предлагается нарисовать рисунок на бумаге или асфальте, сделать граффити или поделку, кондитерское изделие, вышивку и прочее.
Фото и видео акций публикуются на страницах участников и отмечаются хештегами #МыРоссия, #СтранаПобедителей, а также аккаунтом городского дворца детского (юношеского) творчества (@dvorec03).
12 июня городской дворец опубликует лучшие и необычные работы на своей цифровой площадке, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 0+
Жителей Бурятии приглашают на флешмобы «Окна России» и «Флаги России»
Общество, Фото:
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