В комбинате школьного питания Улан-Удэ монтируют кровлю





В городском комбинате школьного питания приступили к монтажу кровли. Также строители устраивают наружные сети водоснабжения и канализации, ведут отделочные и фасадные работы, монтируют систему вентиляции, лифтовое оборудование, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.По проекту строители обновят здание комбината школьного питания, построят гараж и дизельную электростанцию. Также здесь будет усилен каркас здания, заменят крышу, окна, двери и ворота, инженерные сети и устаревшее оборудование.Предприятие обслуживает 53 школы – это более 62 тысяч детей, в том числе дошкольные группы в 14 школах. Комбинат обеспечивает школьников завтраками, обедами, полдниками, а также снабжает полуфабрикатами высокой степени готовности, мучными и кулинарными изделиями.Городской комбинат школьного питания работает 27 лет - за это время здание обветшало, устарела производственная база и технологические процессы.На масштабные работы выделено около 356 млн рублей.