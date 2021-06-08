В комбинате школьного питания Улан-Удэ монтируют кровлю

Также проводятся внутренние и внешние отделочные работы
В городском комбинате школьного питания приступили к монтажу кровли. Также строители устраивают наружные сети водоснабжения и канализации, ведут отделочные и фасадные работы, монтируют систему вентиляции, лифтовое оборудование, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
По проекту строители обновят здание комбината школьного питания, построят гараж и дизельную электростанцию. Также здесь будет усилен каркас здания, заменят крышу, окна, двери и ворота, инженерные сети и устаревшее оборудование.
Предприятие обслуживает 53 школы – это более 62 тысяч детей, в том числе дошкольные группы в 14 школах. Комбинат обеспечивает школьников завтраками, обедами, полдниками, а также снабжает полуфабрикатами высокой степени готовности, мучными и кулинарными изделиями.
Городской комбинат школьного питания работает 27 лет - за это время здание обветшало, устарела производственная база и технологические процессы.
На масштабные работы выделено около 356 млн рублей.
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Также проводятся внутренние и внешние отделочные работы
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