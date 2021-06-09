В Чите на скачках «Александра Невского» ожидают конников Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба минсельхоза Забайкальского края

Соревнования пройдут на Читинской госконюшне



Конноспортивные соревнования, посвящённые 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, состоятся 12 июня на ипподроме Читинской госконюшни. Мероприятие начнётся в 12:00.



- В рамках программы конноспортивных соревнований состоится 15 скачек и заездов, а также два конкура. Участниками испытаний племенных лошадей станут конники из республики Бурятия и Забайкальского края, - рассказал министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарёв.



Отметим, что из-за ограничительных мер, связанных с эпидемиологической ситуацией, в рамках соревнований не будет проведена традиционная выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции. В связи с этим, одним из основных условий станет соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкалья.



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