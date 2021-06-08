Новые регулярные авиарейсы откроют с 29 июня
Авиакомпания «Ангара» с 29 июня открывает новые регулярные авиарейсы по маршруту Чита – Тында – Чита.
- Для международного аэропорта «Чита» открытие новых рейсов в посткризисном 2021 году не просто становится радостным событием, но вселяет уверенность в перспективы скорейшего восстановления и роста авиаперевозок в Забайкальском крае, – отмечает директор по производству аэропорта Денис Каминский.
Рейс будет выполняться на воздушных судах Ан-24 по вторникам и четвергам. Логистика рейса предусматривает возможность трансфера поездом РЖД из Тынды до Нерюнгри, а по возвращении в Читу пассажиры могут пересесть на стыковочный рейс до Новосибирска (S7-5226) или продолжить путешествие этим же рейсом (2G-890 по вторникам) до Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Самолёты из Читы будут летать в Тынду
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