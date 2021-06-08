Самолёты из Читы будут летать в Тынду

Новые регулярные авиарейсы откроют с 29 июня



Авиакомпания «Ангара» с 29 июня открывает новые регулярные авиарейсы по маршруту Чита – Тында – Чита.



- Для международного аэропорта «Чита» открытие новых рейсов в посткризисном 2021 году не просто становится радостным событием, но вселяет уверенность в перспективы скорейшего восстановления и роста авиаперевозок в Забайкальском крае, – отмечает директор по производству аэропорта Денис Каминский.



Рейс будет выполняться на воздушных судах Ан-24 по вторникам и четвергам. Логистика рейса предусматривает возможность трансфера поездом РЖД из Тынды до Нерюнгри, а по возвращении в Читу пассажиры могут пересесть на стыковочный рейс до Новосибирска (S7-5226) или продолжить путешествие этим же рейсом (2G-890 по вторникам) до Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

