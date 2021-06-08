В Улан-Удэ ожидается прохладная погода
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 8 июня, по республике местами дожди. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах до 15-18 м/с.
Температура днём +11,+16, местами +18,+23.
В Улан-Удэ утром и днём дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +14,+16.
В Бурятии вновь зарядят дожди
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Общество, 08.06.2021
В Улан-Удэ ожидается прохладная погода
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