Жители Бурятии увидят «танковый вальс» и отведают солдатской каши

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ пройдёт форум «Армия-2021»



В августе в столице Бурятии на аэродроме «Восточный» планируется проведение военно-технического форума «Армия-2021». Одной из его особенностей станет исполнение «танкового вальса» военнослужащими танкового соединения ВВО на бронированных машинах Т-72Б.



Кроме того, для гостей форума запланирован демонстрационный показ возможностей разведывательных подразделений, десантирования военнослужащих, развёртывания наземных станций ПВО и РЭБ, полётов авиатехники улан-удэнского авиазавода.



В рамках проведения форума на аэродроме «Восточный» будет развёрнута экспозиция вооружения и военной техники Восточного военного округа. Гостям форума представится уникальная возможность увидеть бронеавтомобиль «Тайфун», зенитный ракетный комплекс «Бук-М2», тяжёлую огнемётную систему «Буратино». Помимо этого, будут представлены оперативно-тактический комплекс «Искандер», зенитный ракетный комплекс «ТОР-М-2У», бронеавтомобиль «Тигр», станция обнаружения и целеуказания «Купол», САУ «Мста-С».



Также, в ходе проведения форума будут показаны концертные программы художественных коллективов. Будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Посетителей угостят «солдатской» кашей и чаем из полевой кухни, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

