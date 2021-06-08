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Жители Бурятии увидят «танковый вальс» и отведают солдатской каши

Жители Бурятии увидят «танковый вальс» и отведают солдатской каши
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ пройдёт форум «Армия-2021»

В августе в столице Бурятии на аэродроме «Восточный» планируется проведение военно-технического форума «Армия-2021». Одной из его особенностей станет исполнение «танкового вальса» военнослужащими танкового соединения ВВО на бронированных машинах Т-72Б.

Кроме того, для гостей форума запланирован демонстрационный показ возможностей разведывательных подразделений, десантирования военнослужащих, развёртывания наземных станций ПВО и РЭБ, полётов авиатехники улан-удэнского авиазавода.

В рамках проведения форума на аэродроме «Восточный» будет развёрнута экспозиция вооружения и военной техники Восточного военного округа. Гостям форума представится уникальная возможность увидеть бронеавтомобиль «Тайфун», зенитный ракетный комплекс «Бук-М2», тяжёлую огнемётную систему «Буратино». Помимо этого, будут представлены оперативно-тактический комплекс «Искандер», зенитный ракетный комплекс «ТОР-М-2У», бронеавтомобиль «Тигр», станция обнаружения и целеуказания «Купол», САУ «Мста-С».

Также, в ходе проведения форума будут показаны концертные программы художественных коллективов. Будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Посетителей угостят «солдатской» кашей и чаем из полевой кухни, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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