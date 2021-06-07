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В Бурятии впервые пройдут «Дни Венгрии»

В Бурятии впервые пройдут «Дни Венгрии»
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителям республики покажут современное кино, искусство и дизайн европейской страны

С 9 июня по 9 июля в Улан-Удэ, селе Баргузин и посёлке Усть-Баргузин впервые пройдут «Дни Венгрии в Бурятии».

В программе — персональная выставка художника-графика, дизайнера и мультипликатора Иштвана Ороса «Иллюзия в графике и плакате» (6+), показы современного венгерского кино (18+), выставка печатных плакатов «Учим венгерский» (0+), выставка венгерской детской книжной иллюстрации (0+) и дискуссия «Шандор Петефи в Бурятии: легенды и факты» (12+).

- Это не только очередной шаг в российско-венгерских отношениях, но и очень важная работа по этнокультурному обмену идеями, мыслями, эмоциями, - рассказали в туристском информационном центре «Байкал».

Идея организовать «Дни Венгрии в Бурятии» родилась в декабре прошлого года во время презентации бурятских туристических продуктов в Москве. А в марте этого года на международной выставке MITT– 2021 было подписано соглашение о сотрудничестве между туристским информационным центром «Байкал» и посольством Венгрии –Венгерским культурным центром в Москве.

- «Дни Венгрии в Бурятии» пройдут впервые. Совместно с партнёрами из Бурятии была подготовлена разнообразная и масштабная культурная программа. Мы хотим показать сегодняшнюю Венгрию – современное кино, искусство и дизайн, – поделилась мыслями директор Венгерского культурного центра, советник по культуре посольства Венгрии Анита Хедьи.

Для гостей из Венгрии будут организованы разнообразные экскурсии по Бурятии. Гости посетят центр российского буддизма – Иволгинский дацан, одно из заповедных мест на Байкале – Чивыркуйский залив, живописные места Баргузинской долины, глэмпинг в Курумканском районе и многое другое.

Мероприятия будут организованы с соблюдением всех антиковидных мер профилактики, сообщает пресс-служба министерства туризма Бурятии.
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