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В Улан-Удэ растёт число госпитализированных с ковидом в БСМП

В Улан-Удэ растёт число госпитализированных с ковидом в БСМП
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В БСМП за три дня переоборудовали более 90 коек для больных COVID-19

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ 1 июня БСМП вновь начала оказывать помощь пациентам с коронавирусом. На утро 2 июня здесь лежали 14 пациентов с ковидом средней степени тяжести. 

С 1 по 3 июня в БСМП перепрофилировали уже 92 койки в терапевтических отделениях.

- 1 июня оборудовали 30 коек в первом терапевтическом отделении на первом этаже. Сейчас готовы ещё 55 коек во втором терапевтическом отделении на втором этаже. Приём больных здесь уже начался. Также готовы шесть коек в реанимации и одна – в противошоковой палате, - сообщили в медучреждении.

Весь персонал БСМП аккумулировал силы для борьбы с коронавирусом. На сегодня, 4 июня, в больнице лежат уже 34 пациента с подтверждённым ковидом.

Накануне в Бурятии выявили 95 заражённых, показатели суточного прироста растут. Третья волна коронавируса на спад не идёт и только разрастается. 
коронавирус БСМП
 
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