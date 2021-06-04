В БСМП за три дня переоборудовали более 90 коек для больных COVID-19
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ 1 июня БСМП вновь начала оказывать помощь пациентам с коронавирусом. На утро 2 июня здесь лежали 14 пациентов с ковидом средней степени тяжести.
С 1 по 3 июня в БСМП перепрофилировали уже 92 койки в терапевтических отделениях.
- 1 июня оборудовали 30 коек в первом терапевтическом отделении на первом этаже. Сейчас готовы ещё 55 коек во втором терапевтическом отделении на втором этаже. Приём больных здесь уже начался. Также готовы шесть коек в реанимации и одна – в противошоковой палате, - сообщили в медучреждении.
Весь персонал БСМП аккумулировал силы для борьбы с коронавирусом. На сегодня, 4 июня, в больнице лежат уже 34 пациента с подтверждённым ковидом.
Накануне в Бурятии выявили 95 заражённых, показатели суточного прироста растут. Третья волна коронавируса на спад не идёт и только разрастается.
В Улан-Удэ растёт число госпитализированных с ковидом в БСМП
Общество, Фото:
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