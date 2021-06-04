В Бурятии суточный прирост COVID-19 вырос до 95 человек

Число госпитализированных больных и количество ковидных коек увеличивается каждый день
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 95 больных коронавирусом. Из них 48 в Улан-Удэ.
Из 95 новых случаев ковида 66 человек обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).
Заболеваемость продолжает идти в гору. Сегодняшний показатель – максимальный за последнее время. Для сравнения, если накануне обнаружили 95 новых больных, за день до этого их было +92, до этого +88, +87, +92, +83 и т.д. Вообще же ситуация резко ухудшилась после длительных майских выходных (так, 8 мая было всего 22 больных за сутки, таких низких цифр после праздников уже не было). Власти Бурятии официально признали третью волну коронавируса (вторая волна была осенью, после начала учебного года).
Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 38 952. Из них 54% (20 920) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели 37 219 человек, или 95%. В том числе накануне победили коронавирус 40 жителей Бурятии.
Скончались за последние сутки ещё двое человек. За всё время в Бурятии зафиксировано 906 смертей среди больных COVID-19.
Каждый день в Бурятии растёт число госпитализированных, за последние сутки их стало больше сразу на 70 человек. Сегодня в стационарах республики получают лечение 810 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 484.
В отделениях реанимации находится 62 пациента (из них старше 65 лет –28), на ИВЛ – 39 пациентов (из них старше 65-ти –19).
Ковидных коек разворачивают всё больше с каждым днём. Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 890 коек (днём ранее было 813). Из них свободно 80 коек.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1808 человек.
Круг контактных лиц составляет 5043 человек.
Как сообщал «Байкал-Dailу», только с начала текущей недели в Бурятии составлено свыше 400 протоколов в отношении граждан и организаций, нарушающих требования по профилактике коронавируса. Мобильные группы усилили работу по вечерам.
1 июня в борьбу с коронавирусом вернулась БСМП.
На этой неделе из-за разрастания третьей волны коронавируса были приняты новые ограничительные меры. Так, приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация определённых групп взрослого населения в поликлиниках Улан-Удэ. Спортивные и физкультурные мероприятия будут проходить преимущественно без зрителей.
С 1 июня Монголия официально открыла свои границы.
В Бурятии суточный прирост COVID-19 вырос до 95 человек
Общество, Фото:
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