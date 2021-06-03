В Улан-Удэ мобильные группы усилили вечерние проверки

«Карантин для малого бизнеса сейчас более чем нежелателен», - пояснил зампред правительства



Только с начала текущей недели в Бурятии составлено свыше 400 протоколов в отношении граждан и организаций, нарушающих требования по профилактике коронавируса. Рейды охватили 910 объектов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



За весь же период работы оперштаба 961 предприятие торговли, общепита и сферы услуг привлечено к административной ответственности. Всего проверки мобильных групп охватили 121 тыс объектов. На нарушителей составлено 15 594 протоколов об административном правонарушении, в том числе 961 юридическое лицо.



В настоящее время мобильные группы усилили работу в вечернее время, так как поступают обращения и сообщения о нарушениях противоэпидемических мер в организациях общепита в вечернее и ночное время.



- Наша задача сейчас – остановить рост заболеваемости и не допустить новых ограничительных мер. Высокая заболеваемость – это увеличение нагрузки на здравоохранение, потребность в новых койках, новых ресурсах. А карантин для малого бизнеса сейчас более чем нежелателен. Мобильные группы работают для того, чтобы обеспечить меры профилактики. Не должно быть такой ситуации, что одни организации исполняют все предписания, другие – игнорируют. Все одинаково несут ответственность. Усилий мобильных групп недостаточно для того, чтобы всё время контролировать всех. Мы сейчас вынуждены выходить в вечернее время, так как много сообщений о многочисленных нарушениях в кафе и ресторанах. Надо понимать, что эта погоня за краткосрочной выгодой не стоит того, чтобы в период вынужденного карантина терять в разы больше. Мы благодарны сознательным предпринимателям, которые заботятся о своих потребителях. Но в отношении нарушителей наш контроль не ослабим, - отметил руководитель оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции, зампред Правительства Бурятии Пётр Мордовской.

