В Бурятии показали, как ленточки и хии-морины уродуют деревья









- Завязываете свои тряпки на деревьях, издевайтесь над ними, потом идёте молиться. Молитесь и ждете благодать, откуда оно у вас будет? – обратилась Татьяна к тем, кто губит деревья своими ленточками.

Вскоре пришёл комментарий от пользователя: «Зачем вы чужую святыню трогаете? Вы кто такая, чтобы так говорить о благодати? Люди, которые жили там тысячелетиями, таким образом делали поклонение».



На что Татьяна Емельянова отметила, что у неё нет религии, и она верит в причинно-следственные связи.



- Да, никто, конечно, у меня даже религии нет. Я вот верю, например, в причинно-следственные связи «сделал-получил»: хорошо сделал – получил хорошо, плохо сделал – плохо получил. Наверное, это тоже своего рода религия. Но вообще в нормальных местах - столбы вкопанные, какие-то жерди, перекладины для вязок. Вяжите на здоровье. Вырубка леса – это, конечно, тоже зло, но что я с этим сделаю. Для меня природа – ценность, для вас, видимо, ценность – вот это вот, - поделилась своим мнением женщина.



В Улан-Удэ недавно



Против повязывания различных ленточек на деревья выступали ранее и ламы, и шаманы. Последние, например, рассказывали: ранее шаманы давали разрешение вешать ленточку только в исключительных случаях (едва ли не раз в жизни) и только на так называемое «родовое дерево». Никакой же добродетели и пользы в массовом увешивании ленточек нет.

Вскоре пришёл комментарий от пользователя: «Зачем вы чужую святыню трогаете? Вы кто такая, чтобы так говорить о благодати? Люди, которые жили там тысячелетиями, таким образом делали поклонение».На что Татьяна Емельянова отметила, что у неё нет религии, и она верит в причинно-следственные связи.- Да, никто, конечно, у меня даже религии нет. Я вот верю, например, в причинно-следственные связи «сделал-получил»: хорошо сделал – получил хорошо, плохо сделал – плохо получил. Наверное, это тоже своего рода религия. Но вообще в нормальных местах - столбы вкопанные, какие-то жерди, перекладины для вязок. Вяжите на здоровье. Вырубка леса – это, конечно, тоже зло, но что я с этим сделаю. Для меня природа – ценность, для вас, видимо, ценность – вот это вот, - поделилась своим мнением женщина.В Улан-Удэ недавно проходила акция по снятию хии-моринов и ленточек с деревьев на Верхней Берёзовке.Против повязывания различных ленточек на деревья выступали ранее и ламы, и шаманы. Последние, например, рассказывали: ранее шаманы давали разрешение вешать ленточку только в исключительных случаях (едва ли не раз в жизни) и только на так называемое «родовое дерево». Никакой же добродетели и пользы в массовом увешивании ленточек нет. - Завязываете свои тряпки на деревьях, издевайтесь над ними, потом идёте молиться. Молитесь и ждете благодать, откуда оно у вас будет? – обратилась Татьяна к тем, кто губит деревья своими ленточками.

Жительница Бурятии Татьяна показала в социальной сети TikTok, какими спустя время становятся деревья после того, как верующие повязывают на них хии-морины и сэмэлгэ – ленточки. На записи видно, как вопреки синтетическим ленточкам, деревья продолжают расти, однако крепко повязанная на них ткань уродует стволы и ветки. Многие перестают расти, засыхают и умирают.