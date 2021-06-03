Гражданам разрешён выезд в Таиланд, Турцию, Египет и другие страны
С 1 июня Монголия официально открыла свои границы. Об этом 1 июня заявил начальник пресс-службы правительства Ц. Ганзориг.
По его словам, теперь граждане Монголии смогут совершать поездки более чем в 10 стран, включая Турцию, США, Объединённые Арабские Эмираты, Грецию, Кыргызстан, Таиланд, Индонезию, Бразилию, Египет и Индию.
Также, чтобы увеличить количество стран, в которых монголы могут свободно путешествовать, правительство Монголии выдаёт сертификат, подтверждающий, что её граждане были вакцинированы от коронавируса. На данный момент проводятся дипломатические переговоры с Россией, Китаем, Южной Кореей, Казахстаном и европейскими странами, такими как Великобритания и Венгрия. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Напомним, что иностранным гражданам, прошедшим полный курс вакцинирования против коронавируса (две прививки), разрешён въезд в Монголию.
Монголия открыла свои границы
Общество, Фото:
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