Жители Улан-Удэ могут сдать кровь в субботу

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Станция переливания крови будет работать в обычном режиме



Бурятская республиканская станция переливания крови сообщает, что 5 июня – рабочая суббота. Станция будет работать в обычном режиме – приём доноров с 8:00 до 13:00 часов.



- Напоминаем для желающих выполнить донацию: избегайте накануне и утром перед дачей крови жирной, мясной и молочной пищи, - отметили в службе крови Бурятии.



Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ.

