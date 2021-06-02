Станция переливания крови будет работать в обычном режиме
Бурятская республиканская станция переливания крови сообщает, что 5 июня – рабочая суббота. Станция будет работать в обычном режиме – приём доноров с 8:00 до 13:00 часов.
- Напоминаем для желающих выполнить донацию: избегайте накануне и утром перед дачей крови жирной, мясной и молочной пищи, - отметили в службе крови Бурятии.
Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ.
Жители Улан-Удэ могут сдать кровь в субботу
Общество, Фото:
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