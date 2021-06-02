В Улан-Удэ пенсионерка едва не перечислила деньги аферистам

Возбуждено уголовное дело



82-летней пенсионерке поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником банка и рассказал, будто мошенники пытаются провести операцию по снятию средств со счетов. Он отметил - для того чтобы не допустить хищения денежных средств, необходимо снять все имеющиеся деньги и перевести их на резервный счёт. Звонивший настоятельно потребовал не отключать телефон и никому не сообщать о своих действиях.



Женщине в течение дня стали поступать звонки, якобы, от сотрудников финансовой организации и правоохранительных органов. Звонившие разговаривали быстро, чётко и напористо, искусственно создавая дефицит времени. Мошенники убедили женщину, что операции необходимо совершить сразу - в противном случае деньги со счета будут украдены.



Чуть позже позвонил мужчина, и представившись сотрудником правоохранительных органов, подтвердил информацию о мошеннических действиях с её счётом. Он рассказал женщине, что в противоправных действиях он подозревает сотрудницу банка. Горожанка при снятии денег должна была наблюдать за подозрительными действиями сотрудников финансовой организации. При этом мнимый сотрудник категорически запретил сообщать о происходящем своим родственникам и знакомым под предлогом того, что это может помешать поимке преступников, и пригрозил пожилой женщине уголовной ответственностью за распространение информации.



Пенсионерка по указке звонивших проследовала в банк, сняла все накопления и по указке мошенников отправилась на такси в ближайший банкомат, находящийся в торговой точке.



- В это время злоумышленник предупредил её, что имеющаяся наличность «является вещественным доказательством», и снятые в банкомате купюры помечены специальными знаками. И как только пенсионерка попробует рассчитаться снятыми денежными средствами, то её сразу привлекут к уголовной ответственности, - сообщили в МВД по Бурятии.



Однако горожанка усомнилась в его словах и решила уточнить у продавцов магазина о пометках на купюрах. Продавцы успокоили бабушку, что купюры надлежащего качества, и никаких меток на них нет. Тогда пожилая женщина поняла, что чуть не стала жертвой мошенников. Они вернула накопления – 72 тысячи рублей – на свою карту и сказала звонившим, что знает об их мошеннических действиях. Однако те продолжали ей звонить и угрожать уголовной ответственностью. Тогда пенсионерка обратилась в полицию.



Возбуждено уголовное дело.



