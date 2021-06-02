Общая сумма ущерба превысила 1,5 млн рублей
В Иркутской области задержали подозреваемых в серии краж майнингового оборудования. Возбуждено уголовное дело «Кража, совершённая в крупном размере».
По версии следствия, четверо подростков от 17 до 19 лет, среди которых один ранее судимый за совершение имущественных преступлений, совершили несколько краж с одного и того же адреса в Ангарске и кражу в Зиме, когда находились в гостях у знакомых. Общая сумма ущерба превысила 1,5 млн рублей. Часть чужого имущества подозреваемые сдали в организации, занимающиеся ремонтом компьютеров, остальное продали, а вырученные средства потратили.
Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Подросткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Подростки украли майнинговое оборудование в Ангарске
Общество, Фото:
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