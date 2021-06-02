Правительство Забайкалья принимает меры по сокращению очереди фур на границе с Китаем
Более 200 грузовых транспортных средств стоит на границе с Китаем на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Забайкальск». Министерство планирования и развития Забайкальского края ведёт работу по урегулированию ситуации.
- На 1 июня на китайской стороне скопилось более 800 тысяч тонн груза. Канцелярия иностранных дел Маньчжурии приняла решение об увеличении пропуска грузовых автомобилей до 100 транспортных средств в сутки. Пропуск будет по-прежнему осуществляться по спискам, которые предварительно согласовываются китайской стороной. На сегодняшний день на 11:00 на границе скопилось 212 грузовых транспортных средств. С китайской стороной достигнута договорённость о том, что в приоритетном порядке будут пропущены те транспортные средства, которые были включены в список и не успели выехать ранее, - рассказал 1 июня заместитель министра планирования и развития Станислав Матвеев.
По его словам, 1 июня должно было состояться заседание внеочередного координационного совета по сложившейся ситуации с участием государственных контрольных органов. Также вчера в Забайкальск выехала комиссия во главе с заместителем министра планирования и развития региона для урегулирования ситуации на месте. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
На границе в Забайкальске скопилось более 200 грузовиков
Общество, Фото:
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