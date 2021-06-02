В Бурятии дети высадили яблони на пришкольной территории

Помогли им в этом деле лесники



Осенью 2019 года работники лесного хозяйства и школьное лесничество «Вместе» высадили саженцы яблони на территории школы. Всё это время дети ухаживали за саженцами – поливали, пропалывали и удобряли землю. И результат не заставил себя ждать – саженцы хорошо прижились и вытянулись.



Сейчас же дети решили посадить на пришкольной территории ещё несколько саженцев. Помогли им в этом деле лесники Кижингинского лесничества.



- Очень приятно видеть, что детям интересно озеленять территорию школы, ухаживать за саженцами. Даже такие небольшие мероприятия оставляют отпечаток на экологической культуре ребёнка и прививают ответственное и бережное отношение к окружающей среде, - рассказывают сотрудники Кижингинского лесничества.



Ребята с удовольствием высадили яблони, создав небольшую аллею на территории Новокижингинской школы, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



