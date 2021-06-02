В Заиграевском районе начнётся ремонт моста на автодороге Эрхирик – Нижние Тальцы – Сосновый Бор
С 9 по 16 июня будет полностью перекрыто движение по мосту через реку Уда на первом километре автомобильной дороги Эрхирик – Нижние Тальцы – Сосновый Бор в Заиграевском районе Бурятии. Эта мера связана с проведением ремонта пролётных строений моста.
Объезд данного участка предусматривается по мостам через реку Уда в Улан-Удэ и селе Старый Онохой. Об этом сообщает пресс-служба управления региональных автомобильных дорог РБ.
В Бурятии перекроют движение по мосту через Уду
Общество, Фото:
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