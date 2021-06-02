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В Бурятии сельчане боятся, что лишатся проезда к домам

В Бурятии сельчане боятся, что лишатся проезда к домам
Общество,  Фото:минтранс РБ
После жалоб местным жителям решили пойти навстречу

1 июня, в селе Ильинка специалисты минтранса Бурятии, администрации района и сельского поселения, встретились с жителями улицы Титова по вопросам обустройства тротуаров и барьерных ограждений.

Ильинка входит в Улан-Удэнскую агломерацию. В этом году в селе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начался ремонт четырех улиц. На Титова запланирован ремонт проезжей части, обустройство тротуаров, перильных ограждений, водопропускных лотков, проведение уличного освещения.

Однако жители некоторых домов беспокоятся, что из-за тротуаров и ограждений проезд к домам станет не возможным.

- Да, подрядчик пошел на встречу и уложил бордюр под въезд. Однако стройконтроль приехал и однозначно сказал - будет как по проекту. Так что ограждения вроде как по всему периметру ставить собираются, как нам заезжать? - рассказывает житель села Петр.

В минтрансе пояснили, что все изменения в проектной документации проходят процедуру согласования техническим советом заказчика, независимо, насколько серьёзные вносятся изменения. В результате технический совет принял решение внести корректировки - ограждения на месте заездов во двор устанавливать не будут.

- К нам поступили обращения девяти жителей улицы, но, как мы видим, все они на сегодняшний день отработаны, бордюрный камень уже уложен с учётом этих изменений. Также по результатам выезда заказчику будет рекомендовано установка искусственной дорожной неровности, - сообщил Максим Киреенко, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии, представитель общественного совета при минтрансе Бурятии.

На состояние улиц Октябрьская, Титова, Новая и переулок Клубный, где сейчас идёт ремонт, от местных жителей поступало много жалоб. Ямы, трещины, местами асфальтобетон был разрушен до основания.

Между тем, это улицы с высокой плотностью застройки, в том числе на некоторых располагаются социально значимые объекты. Например, на Октябрьской находится районный суд, ЖКХ «Ильинка», здание сельской администрации, а переулок Клубный является связующим звеном улиц Советская и Коммунистическая. На последней расположен детский сад, здание банка.

В переулке Клубный и на Октябрьской в этом году отремонтируют проезжую часть, проведут отсыпку обочин. На улицах Новая и Титова отремонтируют проезжую часть, обустроят тротуары, перильные ограждения, водопропускные лотки, а также проведут уличное освещение, сообщили в минтрансе Бурятии. 
дороги дорожный ремонт
 
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