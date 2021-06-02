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На Удинском мосту в Улан-Удэ перекроют одну полосу движения

На Удинском мосту в Улан-Удэ перекроют одну полосу движения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы будет идти преимущественно ночью

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая в Улан-Удэ определился подрядчик, который займётся ремонтом дороги на Удинском мосту. Стоимость работ составила 47,9 миллионов рублей. Ремонт затронет участок дороги от улицы Трубачеева до улицы Балтахинова до Шефского подъема в обоих направлениях.

Сейчас на объекте начались подготовительные работы – идёт заготовка материалов, изготовление дорожных знаков и подсчёт объёмов работ. Фрезерование старого асфальтобетонного покрытия планируется начать с 10 июня. Дорожники частично заменят старые бортовые камни, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, затем положат новый асфальт, сообщили в мэрии Улан-Удэ.

- Это участок дороги с самым интенсивным транспортным движением, по ней проезжает несколько тысяч машин в сутки. Ремонта на дороге не было несколько десятков лет, - отметил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.

Полного перекрытия движения из-за ремонта не планируется. Дорожники будут перекрывать одну полосу движения из трёх.

Работы преимущественно будут производиться в ночное время. Окончательный срок завершения ремонта - до 1 сентября. Выполнять работу будет подрядная организация «Байкалагропром».
мост дорожный ремонт
 
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