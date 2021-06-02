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Ушла из жизни заслуженный врач Бурятии

Ушла из жизни заслуженный врач Бурятии
Общество,  Фото:предоставлено РКБ им. Семашко
Ксения Вандышева отработала в республиканской больнице 50 лет

30 мая на 84-году ушла из жизни отличник здравоохранения СССР, заслуженный врач Бурятии, ветеран республиканской клинической больницы имени Семашко Ксения Ананьевна Вандышева (Шурыгина).

- Ксения Ананьевна останется в нашей памяти надёжным товарищем и мудрым советчиком, всегда готовой прийти на помощь в любой ситуации. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах, - отметили в больнице.

Ксения Ананьевна Вандышева (Шурыгина) родилась 1 февраля 1938 года в Улан-Удэ, в 1958-м закончила школу, с 1959 года по 1965 год училась в Читинском медицинском институте. Прошла первичную специализацию по специальности «Оториноларингология». С 1965 года по 1966 год работала в Заиграевском районе.

В 1966 году принята на должность врача-оториноларинголога ЛОР-отделения республиканской больницы. В 1987 году работала в должности заведующего ЛОР-отделением, которым руководила более 10 лет. С 1997 года по июль 2015 года - врач-оториноларинголог поликлиники РКБ имени Семашко. Стаж работы в республиканской больнице - 50 лет.

В 1984 году ей был вручен знак отличия «Отличник здравоохранения СССР»

В 1995 году присвоено почётное звание «Заслуженный врач Республики Бурятия».

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