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В Бурятии состоится чемпионат по ловле на донную удочку.

В Бурятии состоится чемпионат по ловле на донную удочку.
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования рыболовов проведут на Щучьем озере

В Бурятии с 12 по 13 июня пройдёт открытый чемпионат республики по ловле на донную удочку. Соревнования состоятся в Селенгинском районе на озере Щучье.

Чемпионат проведут в виде открытого личного первенства. К участию допускаются спортсмены муниципальных образований республики, рыболовно-спортивных обществ и организаций, клубов и обществ охотников и рыболовов, а также все свободно заявленные спортсмены регионов РФ.

Тренировки на акватории проведения соревнований разрешены в любое время без ограничений до 11 июня включительно. 12 июня состоится первый тур. В 8:00 пройдёт торжественное открытие соревнований. В 9:30 будет дан старт ловли. Второй тур чемпионата проведут 13 июня с 9:30 до 14:30. В 16:30 наградят победителей и состоится торжественное закрытие соревнований.

Три призёра в личном зачёте, а также рыболов, поймавший самую большую рыбу, награждаются грамотами, медалями, призами и денежным вознаграждением. Каждому участнику соревнований вручается памятный значок и наклейка с символикой чемпионата.

Присутствие зрителей при проведении соревнования не предусматривается. Об этом сообщает федерация рыболовного спорта Бурятии.

Возрастное ограничение 0+
Бурятия рыболовный спорт спорт Щучье озеро чемпионат
 
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