В Бурятии выбрали юные таланты республики

В конкурсе «Ярче всех!» приняли участие дети от 3 до 7 лет
В Бурятии состоялся первый республиканский конкурс юных талантов «Ярче всех!», приуроченный к международному Дню защиты детей. Свои таланты показали пятьдесят одарённых детей от 3 до 7 лет из разных уголков республики. Для многих из них участие в творческом проекте стало первым шагом в мир искусства. Малыши выступили в разных жанрах творчества: вокал, художественное слово, хореография, оригинальный жанр и другие.
Десять наиболее ярких талантов стали лауреатами конкурса:
- Дари Ц. (7 лет), солистка ансамбля песни и танца «Саран Туяа», руководитель Цынгуева Жаргалма, городской дворец детского юношеского творчества г. Улан-Удэ;
- Буян Б. (6 лет), воспитанник детского сада «Туяа», руководители: Доржиева Дарима, Гармаева Елена, Джидинский район, с. Ичетуй;
- Анастасия Х. (5 лет), руководитель Калашникова Елена, детский сад «Золотинка», Иволгинский район, с. Иволгинск;
- Кирилл З. (7 лет), руководитель Музыкова Валентина, детский сад «Золотинка», Иволгинский район, с. Иволгинск;
- Евгения Ч. (7 лет), руководитель Михайлова Марина, Нижнесаянтуйская школа Тарбагатайского района;
- Бальжидма Ц. (7 лет), ученица Улюнханской школы Курумканского района, руководитель Бубеева Марина;
- Екатерина У. (5 лет), руководитель Ушакова Прасковья, детский сад №42 «Сказка» г. Улан-Удэ;
- Диана Б. (7 лет), педагог фортепиано Балтахинова Зоя, центр индивидуального развития, Тункинский район, с. Кырен;
- Елизавета К. (7 лет), руководитель Шарапова Наталья, дом творчества Советского района «Форус» г. Улан-Удэ;
- Алиса К. (4 года), музыкальный руководитель Михайлёва Светлана, детский сад «Огонёк», Баунтовский эвенкийский район, с. Багдарин.
Специальными дипломами «Яркая звёздочка» отмечены выступления: Дамира Д. (4 года), воспитанника детского сада «Журавлёнок» г. Улан-Удэ; Варвары К. (5 лет) с. Сутой Кяхтинского района; Айлины А. (5 лет) из с. Барагхан Курумканского района; Василисы С. (6 лет) из п. Маловский Баунтовского эвенкийского района; Гэлэгмы Л. (6 лет) из с. Цагатуй Джидинского района и Артёма К. (6 лет) из п. Онохой Заиграевского района.
Порадовали своим талантом и юные вокалисты Юмжана М. (6 лет) из п. Монды Тункинского района; Эрдэни Ц., солист ансамбля песни и танца «Саран Туяа» городского дворца детского юношеского творчества; юная пианистка Дарима Б. (7 лет), ученица детской школы искусств № 11 г. Улан-Удэ и юный солист детской танцевальной студии «Хатарыш» Ананда Д. – воспитанник детского сада «Рябинушка» г. Улан-Удэ.
– Поздравляем детей, родителей, руководителей с праздником! Желаем крепкого здоровья, оптимизма, ярких творческих достижений! Благодарим детей за участие, а руководителей за подготовку юных талантов. Всем малышам мы подготовили дипломы и призы – футболки с логотипом конкурса, а 10 лауреатов получат ещё и памятные кубки, – отметили организаторы конкурса.
Гала-концерт конкурса (0+) опубликован на YouTube-канале «РЦНТ Бурятия», сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
В Бурятии выбрали юные таланты республики
Общество, Фото:
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