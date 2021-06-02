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В Бурятии назвали лауреатов фольклорного фестиваля

В Бурятии назвали лауреатов фольклорного фестиваля
Общество,  Фото:РМКДЦ «Мир»
Победителем стал детский казачий ансамбль из Иволгинского района

В Бурятии завершился республиканский фестиваль-конкурс детско-юношеских фольклорных коллективов «Четыре согласия». Знания народной культуры и традиций показали детские творческие коллективы Закаменского, Тарбагатайского, Мухоршибирского, Бичурского, Хоринского, Заиграевского, Тункинского, Иволгинского, Кабанского и Кяхтинского районов республики. Мероприятие прошло в дистанционном режиме по видеозаписям выступлений.

Победителем фестиваля и обладателем звания лауреата I степени стал образцовый казачий ансамбль «Отрада» (руководитель Корнеева Мария, районный методический культурно-досуговый центр «Мир», Иволгинский район, с. Ганзурино).

Диплом лауреата II степени завоевал детский образцовый казачий ансамбль «Иван-да-Марья» (руководитель Будаева Фаина, районный культурно-досуговый центр, Тункинский район, с. Шимки).

Диплом лауреата III степени был присуждён образцовому фольклорному ансамблю «Родничок» (руководитель Горбатых Марина, культурно-досуговый центр с. Большой Куналей, Тарбагатайский район).

Дипломами в номинациях награждены коллективы:
- «За вокально-исполнительское мастерство» – образцовый детский фольклорный ансамбль «Забавушка» (руководитель Севостьянова Светлана, Мухоршибирский район, с Мухоршибирь);
- «За сохранение игрового фольклора» – образцовый фольклорный ансамбль «Аялга» (руководитель Чернинова Сусанна, Мылинский СДК, Закаменский район, с. Мыла);
- «За сохранение казачьего песенного фольклора» – детский казачий ансамбль «Казачок» (руководитель Кожевникова Елизавета, Кяхтинский район, с. Шарагол);
- «За сохранение фольклорных традиций» – образцовый ансамбль народной песни «Жаворонушки» (руководитель Полянская Юлия, детская школа искусств, Заиграевский район, п. Заиграево).

Также на YouTube-канале «РЦНТ Бурятия» начался показ гала-концерта «Старт в лето!» (0+) с участием лауреатов и призёров фестиваля-конкурса «Четыре согласия». Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
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