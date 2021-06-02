Число погибших от COVID-19 жителей Бурятии достигло 900

Заболеваемость по-прежнему держится на высоком уровне
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 88 человек. Из них 51 в Улан-Удэ.
Из 88 новых случаев ковида 63 человека обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).
Заболеваемость держится на прежнем высоком уровне. Шестой день подряд заболеваемость, набравшая высокий темп после длинных майских выходных, превышает отметку в 80 заражённых. Ранее власти Бурятии признали произошедший скачок третьей волной коронавируса. Для сравнения, перед праздниками, 8 мая, было всего 22 новых заражённых за сутки.
Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 38 765. Из них 54% (20 820) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровел за всё время 37 141 человек, или 95%. За последние сутки вылечились 55 пациентов.
Накануне в Бурятии скончались двое больных ковидом. Ситуация со смертностью остаётся непростой: дни, когда никто из больных COVID-19 с середины октября никто не умирал, можно пересчитать по пальцам. Число смертей с начала пандемии достигло 900.
За сутки резко – сразу на 84 человека – выросло число госпитализированных больных. Сегодня в стационарах лечатся 680 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 431. В отделениях реанимации находится 56 пациентов (из них старше 65 лет –27), на ИВЛ – 44 пациента (из них старше 65-ти –23).
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 778 коек (днём ранее было 746), из них свободно 98.
Амбулаторное лечение проходят 44 пациента с COVID-19 (их количество значительно снизилось). Наблюдается 1655 человек.
Круг контактных лиц также растёт с каждым днём и на сегодня составляет 5013 человек.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Роспотребнадзоре заявили, что эпидемиологическая обстановка в Бурятии находится под контролем. Планов по закрытию ночных заведений пока нет.
Тем не менее, на днях были приняты новые ограничительные меры. Так, приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация определённых групп взрослого населения в поликлиниках Улан-Удэ. Спортивные и физкультурные мероприятия будут проходить преимущественно без зрителей.
В республике продолжают находить ковидные нарушения в заведениях общепита.
Число погибших от COVID-19 жителей Бурятии достигло 900
Общество, Фото:
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