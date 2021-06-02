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В Забайкалье ребёнка назвали необычным именем

В Забайкалье ребёнка назвали необычным именем
Общество,  Фото:pixabay.com
Девочка по имени Николь родилась у жителей Александрово-Заводского района

Жители села Александровский завод в Забайкальском крае назвали свою новорождённую дочку Николь. Девочка – первенец в семье молодых супругов Александра и Валерии.

- Имя Николь пришло в русский язык из французского. Во французском языке имя Николь - это женская форма имени Николя, а оно в свою очередь - французский вариант имени Николай. Значение имени Николь – «победительница народов», - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.

Напомним, что отделами ЗАГС Забайкальского края с начала года зарегистрировано 4873 актовых записи о рождении. Среди родившихся – 2488 мальчиков и 2385 девочек.

Лидером по рождаемости Забайкальского края в прошлом году являлась Чита, здесь за год было зарегистрировано 4957 актовых записи о рождении. Среди районов первыми были Читинский (784 актовых записи о рождении), Краснокаменский (604) и Борзинский (574). Всего за 2020 год в Забайкалье зарегистрировано 12617 рождений, в 2019-ом – 12698.
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