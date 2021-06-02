В программе «Детский кешбэк» участвуют 32 лагеря Бурятии

Программа подразумевает возмещение до 50% стоимости путёвок в детские лагеря круглосуточного пребывания



25 мая в России стартовала программа компенсации путёвок в детские лагеря. Отправить ребёнка в детский лагерь можно будет в течение всего лета, с возможностью вернуться до 15 сентября. В рамках программы «Детского кешбэка» предусмотрен также возврат средств на путёвки в детские лагеря, приобретённые до 25 мая 2021 года, реализовать эту возможность получится с помощью портала «Госуслуги» с 15 июня этого года.



- У нас в республике загородных стационарных – 28 лагерей и 4 санатория, - рассказала заместитель министра спорта и молодёжной политики Татьяна Парпаева. – Все 32 лагеря участвуют в программе кешбэка. Они все уже есть на официальном сайте МирПутешествий.рф: уже можно зайти, выбрать лагерь, выбрать сезон и собственно провести оплату.



Получить компенсацию могут родители, приобретающие путёвки в детские лагеря круглосуточного пребывания. При этом ограничений по месту нахождения лагерей нет: возмещается стоимость путёвок в лагеря, расположенные на всей территории страны.



Размер возмещения – до 50% стоимости путёвки, но не более 20 тысяч рублей. Список лагерей Бурятии, участвующих в программе, размещён на портале мирпутешествий.рф в отдельном разделе – «Детские лагеря».



В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря детского отдыха, но только стационарные. Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания не относятся к участникам программы.



Количество поездок на одного ребёнка не ограничено, можно поехать на любое число смен. Для семей с несколькими детьми вернуть до 50% стоимости можно будет с каждой путёвки. При этом, все путёвки можно будет оплатить одной картой «Мир» – ограничений на число транзакций нет.



Чтобы приобрести турпутёвки в детский лагерь с кешбэком важно выполнить следующие действия:

1) Зайти на портал «мирпутешествий.рф».

2) Зарегистрировать или проверить регистрацию своей карты «Мир» в программе лояльности, перейдя по соответствующей ссылке.

3) На портале «мирпутешествий.рф» выбрать путёвку в детский лагерь.

4) Перейти на форму оплаты выбранной путёвки, оплатить её с карты «Мир», зарегистрированной в арограмме лояльности. Чтобы получить кешбэк, нужно оплатить всю стоимость путёвки одним платежом.

5) Кешбэк по программе вернётся на карту автоматически в течение 5 дней.



Для всех, у кого есть вопросы по компенсации стоимости путёвок в детские лагеря России, работает горячая линия. В Бурятии уточнить все вопросы можно по номеру министерства спорта и молодёжной политики РБ: 21-21-25. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

