Юным художникам Улан-Удэ вручили премии имени Р.С. Мэрдыгеева

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Звания лауреатов удостоились 15 ребят



1 июня в музее истории города Улан-Удэ подвели итоги городского конкурса детского художественного творчества на премию имени Романа Сидоровича Мэрдыгеева, основоположника бурятского изобразительного искусства, народного художника Бурятской АССР.



Конкурс проводился среди учащихся художественных отделений детских школ искусств Улан-Удэ, музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева и детской художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева. Всего было представлено 274 работы по декоративно-прикладному и художественному искусству.



- Очень трудно было выбирать работы. С каждым годом появляется все больше талантливых ребятишек, что очень радует. Хочется выразить благодарность администрации, что поддерживают детское творчество, поощряют его - с прошлого года повысили премию с пяти до восьми тысяч. А в этом году мы, семья Мэрдыгеевых, также решили повысить премию с пяти до десяти тысяч рублей, - подчеркнул директор творческой мастерской авторских ножей, народный мастер-чеканщик Бато Мэрдыгеев.



В этом году звания лауреатов удостоились 15 ребят: это учащиеся ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева Петухова Дарья, Хохлашева Лариса, Бадмаева Номина, Оширова Дарья, Оскорбина Дианa, Батурова Сарюна, Майга Кадида, Никулина Дарья, Дашадылокова Александра, Смольникова Дарья, Никифорова Асель и Болхонова Ирина; учащиеся ДШИ №9 Чойнжурова Виктория и Жергалова Наталья, Саган Андрей из ДШИ № 4. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



