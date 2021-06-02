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В Иркутской области вдову ветерана поздравили с 90-летием

В Иркутской области вдову ветерана поздравили с 90-летием
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцразвития Иркутской области
Юбиляр – уроженка Балейского района Читинской области

В Иркутской области 30 мая отметила свой 90-летний юбилей ветеран труда, вдова участника Великой Отечественной войны Альбина Михайловна Круглова.

Альбина Михайловна родилась в 1931 году в селе Казаковский промысел Балейского района. Росла в многодетной семье, где была самым старшим ребёнком. С ранних лет была приучена к работе.

- По окончании 8 классов поступила в сельскохозяйственный техникум, после обучения в котором уехала работать агрономом на целину в Хилокский район Читинской области. Упорство, неиссякаемый заряд энергии и стремление к получению новых знаний способствовали плодотворной работе Альбины Михайловны. Она была избрана депутатом областного совета Читы, а после переезда с семьёй в город Балей начала свою работу в городской администрации, где трудилась 24 года, - сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Альбина Михайловна – отзывчивый, добрый и открытый человек. Всегда принимала активное участие в общественной жизни. Воспитала двух сыновей, которые подарили ей четверых внуков и восемь правнуков.

Со знаменательной датой юбиляра тепло приехали поздравить представители комплексного центра социального обслуживания населения Иркутского района и администрации Хомутовского муниципального образования. Поздравляя именинницу с юбилеем, гости выразили слова искренней признательности и благодарности за труд, пожелали долгих счастливых лет жизни, крепкого здоровья, бодрости духа, любви и заботы со стороны близких людей.
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