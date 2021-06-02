В июне запланированы авиарейсы в Каир и Сеул
Международный аэропорт Иркутска в этом году планирует продолжить работу по расширению маршрутной сети и увеличению пассажиропотока до показателей докризисного периода. По оптимистическим расчётам, в рамках внутренних авиаперевозок этот показатель будет достигнут в июне 2021 года. В настоящее время рост пассажиропотока по международным направлениям сдерживается ограничительными мерами. Однако предприятие продолжает работу с авиакомпаниями и туроператорами по подготовке к возобновлению международного сообщения, в том числе выездного туризма.
- С июня планируется выполнение рейсов из аэропорта Иркутска в Каир, Сеул. В планах – открыть направления в Улан-Батор, на остров Пхукет и в Анталью, - рассказал генеральный директор АО «Международный Аэропорт Иркутск» Андрей Скуба.
Также продолжится работа с авиакомпаниями по определению приоритетных и стратегически важных для аэропорта и региона маршрутов. В планах предприятия – техническое перевооружение и ремонт аэродромных покрытий.
В конце мая состоялось заседание совета директоров АО «Международный Аэропорт Иркутск», на котором были рассмотрены итоги деятельности общества за 2020 год и перспективы развития на 2021. Как отметил заместитель генерального директора Пётр Беликов, учитывая перспективы роста пассажиропотока, предприятие планирует выплатить премию работникам по итогам полугодия, а также проиндексировать заработную плату в конце этого года. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Аэропорт Иркутска готовится к возобновлению международных перевозок
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