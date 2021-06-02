В Санкт-Петербурге увековечили память забайкальцев, погибших на войне

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

На Пискарёвском кладбище появилась мемориальная плита уроженцам Забайкалья, оборонявшим Ленинград



В Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия мемориальной плиты уроженцам Забайкалья, оборонявшим Ленинград. Мероприятие прошло 1 июня на Пискарёвском кладбище. В церемонии принял участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов.



Напомним, идея проекта принадлежит губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, который предложил установить памятные плиты всем городам, чьи граждане защищали в годы войны Ленинград. Ранее подобные плиты, посвящённые уроженцам других российских городов, открыли на Пискарёвском мемориальном кладбище. Они стали частью Аллеи Памяти. После смены почётного караула у мемориала «Вечный огонь» губернаторы почтили павших минутой молчания и возложили венки.



- Пискарёвское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. Комплекс был открыт в 1960 году. Тысячи горожан приходят сюда в памятные даты, связанные с войной и блокадой: 8 сентября, когда вспоминают день начала блокады Ленинграда, и 27 января, в годовщину её полного снятия, 22 июня и 8 мая, в канун Дня Победы, - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

