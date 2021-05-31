Вячеслав Дамдинцурунов поблагодарил сторонников за победу в праймериз «Единой России»

В этом году предварительное голосование проводилось для выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия». В Бурятии на предварительное голосование заявился 31 человек - из них 21 участвовал в выборах по списку «Единой России», 10 человек - пробовали силы на одномандатном округе.
Голосование завершилось вчера, 30 мая. Оно шло только в режиме онлайн, что гарантирует абсолютную честность подсчёта. В тех регионах, где применялась смешанная система – онлайн и оффлайн – подсчёты ещё продолжаются. По одномандатному округу с убедительным отрывом победил министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов, набравший 42086 голосов. Первая пятёрка по списку выглядит так: Леонид Белых, Николай Будуев, Татьяна Мантатова, Игорь Марковец, Инна Ивахинова. С полными результатами голосования можно ознакомиться на странице официального сайта pg.er.ru/results.
Вячеслав Дамдинцурунов поблагодарил избирателей за поддержку и пообещал оправдать их доверие:
Дорогие земляки!
Сердечно благодарю всех, кто принял участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», всех, кто проголосовал за своих кандидатов. Уверен, что с вашей помощью наша команда завоюет доверие большинства избирателей республики и будет эффективно представлять её интересы.
Спасибо всем, кто поддержал меня своими голосами. Обещаю, что в случае избрания буду решать проблемы Бурятии упорно и результативно. Наша общая победа – впереди.
Теперь результаты праймериз будут зафиксированы на конференции Бурятского регионального отделения «Единой России» и выбраны делегаты на съезд партии. Он состоится 19 июня в Москве, где и будут утверждены кандидаты на выборы в Госдуму от «Единой России».