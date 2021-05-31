Вячеслав Дамдинцурунов поблагодарил сторонников за победу в праймериз «Единой России»



Теперь результаты праймериз будут зафиксированы на конференции Бурятского регионального отделения «Единой России» и выбраны делегаты на съезд партии. Он состоится 19 июня в Москве, где и будут утверждены кандидаты на выборы в Госдуму от «Единой России».



Сердечно благодарю всех, кто принял участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», всех, кто проголосовал за своих кандидатов. Уверен, что с вашей помощью наша команда завоюет доверие большинства избирателей республики и будет эффективно представлять её интересы.Спасибо всем, кто поддержал меня своими голосами. Обещаю, что в случае избрания буду решать проблемы Бурятии упорно и результативно. Наша общая победа – впереди.