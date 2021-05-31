Федеральный телеканал снимет фильм об исчезновении улан-удэнца

В документалке расскажут о парне, пропавшем весной 2017 года
Съёмочная группа канала «ТВ-3» совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» в Бурятии снимут документальный фильм из цикла «Вернувшиеся».
В столицу Бурятии представители федерального канала приедут завтра, 1 июня, для съёмки истории исчезновения 19-летнего Цырена Дамбаева. Юноша пропал весной 2017 года. Он вышел из дома утром 11 апреля и направился на занятия в Бурятский государственный университет.
Как выяснилось позже, Цырен оставил дома деньги, ключи, телефон и ушёл в неизвестном направлении. Молодого человека разыскивали полиция, студенты БГУ, добровольцы и неравнодушные горожане. Следствие отрабатывало немало версий его пропажи, однако поиски не принесли результата, и уголовное дело было закрыто. На сегодня местонахождение молодого человека неизвестно.
- «ТВ-3» совместно с «ЛизаАлерт» и Центром поиска пропавших людей не первый год занимается съёмками цикла документальных фильмов «Вернувшиеся», где рассказывает о поисках пропавших, судьбе их семей и работе добровольцев. Благодаря проекту у каждого есть возможность узнать, как проходит поиск пропавшего человека, по каким методикам и алгоритмам работает отряд «ЛизаАлерт», что важно знать и как действовать, если пропал ваш близкий человек, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в республике.
В организации съёмочного процесса, а также участие в нём примут добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и представители МВД.
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