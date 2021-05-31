В Бурятии осуждённые оказали помощь дому ребёнка



В лечебно-исправительном учреждении № 5, которое находится в Мухоршибирском районе, осуждённые оказали материальную благотворительную помощь специализированному психоневрологическому дому ребёнка «Аистенок» Улан-Удэ.



- В преддверии Дня защиты детей 16 осуждённых решили последовать примеру одного из осуждённых, который в прошлом году оказал помощь и перечислил денежные средства на расчётный счёт детского дома, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



По мнению сотрудников воспитательного отдела учреждения, благотворительность – это возможность для осуждённых сохранить связь с миром, с обществом.





